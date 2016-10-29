МИД РФ ждет извинений за обвинения в обстреле школы в провинции Идлиб

В четверг министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро поспешил отреагировать на заметку в газете «Индепендент» об авиаударе по школе. Чиновник не владея доказательствами допустил, что этот обстрел могли совершить сирийские или российские ВВС.

Согласно записи, опубликованной официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой на странице в социальной сети Facebook, экспертный анализ фотографий из сирийской деревни Хаас показал, что никакого обстрела школы не было, следственно, и жертв. А фото созданы при помощи компьютерной графики.

Дипломат отметила, что убитые школьники являются страшной фантазией «активистов» из «Аль-Джазиры» с «Индепендент».

В МИД РФ заявили, что ждут извинений от главы МИД Франции за обвинения в адрес «Москвы или Дамаска» за их якобы причастность к обстрелу школы в сирийской провинции Идлиб.

«Приличные люди в подобных случаях извиняются. Вот мы и узнаем», — написала дипломат.