Свидомые постоянно радуются любым трудностям и потерям России. Однако они не только злорадствуют, но и вредят ей как могут. В частности, поставляют ИГИЛу и другим террористическим организациям на Ближнем Востоке различные виды вооружений. Но салоеды не были бы сами собой, если бы не пытались надуть салафитов.

Сейчас социальные сети буквально кипят от ярости и возмущения ИГИЛовских боевиков, которым украинцы всучили никуда не годные ПЗРК. Террористы рассчитывали сбивать ими российские самолёты, но эти устройства годятся только на металлолом. Вот теперь и грозят они жуликам с берегов Днепра дойти до Киева и резать им глотки.

Тю, и що тэпэр робыты? А надо постараться не слопать всё сало, а оставить немножечко на запас, чтобы было чем пятки смазать, когда придётся тикать от обозлённых джихадистов.