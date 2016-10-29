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Как козаки джихадистов надули

опубликовано vinodelov в Сб, 29/10/2016 - 10:49 Новость: тема тэги гео
Как козаки джихадистов надули
Свидомые постоянно радуются любым трудностям и потерям России. Однако они не только злорадствуют, но и вредят ей как могут. В частности, поставляют ИГИЛу и другим террористическим организациям на Ближнем Востоке различные виды вооружений. Но салоеды не были бы сами собой, если бы не пытались надуть салафитов.

Сейчас социальные сети буквально кипят от ярости и возмущения ИГИЛовских боевиков, которым украинцы всучили никуда не годные ПЗРК. Террористы рассчитывали сбивать ими российские самолёты, но эти устройства годятся только на металлолом. Вот теперь и грозят они жуликам с берегов Днепра дойти до Киева и резать им глотки.

Тю, и що тэпэр робыты? А надо постараться не слопать всё сало, а оставить немножечко на запас, чтобы было чем пятки смазать, когда придётся тикать от обозлённых джихадистов.

Василий Семёнов
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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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