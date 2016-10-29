На Украине растят «павлыкив морозыкив»

Искренне жаль детей Украины, особенно маленьких. То их злая ведьма Фарион пугает, заставляя переименовываться на свидомый лад. То всякие не дружащие с головой дядьки с пяти-шести лет записывают боевиками в молодёжные курени. А теперь вот Министерство образования распространило по детским дошкольным организациям специальные анкеты, в которых от родителей требуют ответить на следующие вопросы: «что для вас патриотизм?», «считаете ли вы что детям с дошкольного возраста надо прививать патриотические чувства?», и т.д.

Следует отметить, что дошколята существа очень непосредственные. Они и сами готовы рассказать о том, что дома творится и о чём взрослые говорят. А теперь, когда дело поставлено на поток, ничего не мешает свидомым воспитателям задавать малышам по данным анкет их пап и мам «наводящие» вопросы.

Вот так из несмышлёнышей и делают «павлыкив морозыкив».