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На Украине растят «павлыкив морозыкив»

опубликовано vinodelov в Сб, 29/10/2016 - 10:54 Новость: тема тэги гео
На украине растят павлыкив морозыкив
Искренне жаль детей Украины, особенно маленьких. То их злая ведьма Фарион пугает, заставляя переименовываться на свидомый лад. То всякие не дружащие с головой дядьки с пяти-шести лет записывают боевиками в молодёжные курени. А теперь вот Министерство образования распространило по детским дошкольным организациям специальные анкеты, в которых от родителей требуют ответить на следующие вопросы: «что для вас патриотизм?», «считаете ли вы что детям с дошкольного возраста надо прививать патриотические чувства?», и т.д.

Следует отметить, что дошколята существа очень непосредственные. Они и сами готовы рассказать о том, что дома творится и о чём взрослые говорят. А теперь, когда дело поставлено на поток, ничего не мешает свидомым воспитателям задавать малышам по данным анкет их пап и мам «наводящие» вопросы.

Вот так из несмышлёнышей и делают «павлыкив морозыкив».

Василий Семёнов
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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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