Эксклюзив. Лицом к лицу с террористами в Алеппо / Exclusive. Face to face with terrorist in Aleppo
опубликовано Марат Мусин в Сб, 29/10/2016 - 11:22
Аудио&Видео: тема:
Аудио&Видео: тема:
После того, как бригаде "Лива аль-Кудс" удалось выполнить свой долг - отбить палестинский лагерь Хандарат на северо-востоке, насупление на этом направлении не закончилось. Хандарат не зря называли ключом к Алеппо - здесь проходил первый эшелон обороны противника, отделяющий восточные районы от правительственных сил. Взятие промзоны Овейджа и Шкейф не было столь трудной задачей - так как противник здесь не имел серьезных укреплений. Он отошел к отражению последующих атак в район Баяддин , изрытый подземными тунелями и окопами.
:: Марат Мусин ::
Автор (или псевдоним)
Марат Мусин
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