Более 20 тысяч ВОП ликвидированы на территории ДНР с начала года

Саперы Донецкой Народной Республики с начала года выявили и обезвредили на территории Республики более 20 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом сегодня на брифинге сообщил замначальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виталий Зарубин.

«Саперы МЧС ДНР с начала года обезвредили более 20 тысяч боеприпасов», — сказал он.

Cпасатели ДНР регулярно проводят мероприятия по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов, кроме того оперативно работают по вызовам граждан республики. Только на этой неделе саперы МЧС ДНР обезвредили 65 взрывоопасных предметов.

В связи с обострением военной ситуации на фронтах и повышением интенсивности обстрелов со стороны украинских карателей, добавилось работы и донецким саперам.