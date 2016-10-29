Более 20 тысяч ВОП ликвидированы на территории ДНР с начала года
:: alex1943 ::
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alex1943
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Более 20 тысяч ВОП ликвидированы на территории ДНР с начала года
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
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Как прекратить войну на Донбассе
Ситуация на Донбассе за 2 года противостояния превратилась из внутриукраинского конфликта в конфликт мировой. В настоящее время в него вовлечены не только Украина и Россия, но и косвенно – все влиятельные страны ЕС, и даже мира. Все попытки договориться в разных форматах ни к чему не привели (и ни к чему не приведут). Россия открыто грозит войной (хотя, она и так ведется), масс-медиа пугают возможным перерастанием войны на Донбассе и Сирии в мировую войну.
В чем же источник и сила этой войны? Почему все попытки установить мир оказались безуспешными? Ведь ни у кого нету сомнений, что ситуация в отношениях между Российский Федерацией и Украиной не отвечает интересам ни одной из стран. В результате событий в Крыму и на Донбассе Украина потеряла территорию 2-х областей; Россия же приобрела у себя под боком вражеское государство, с которым приходится воевать и содержать эти самые две оккупированные области. Отдельной темой являются экономические потери РФ от международных санкций, а Украины – от потери российского рынка. Продолжение взаимной вражды сулит лишь дальнейшие потери: людские и материальные.
Убытки от санкций несет и Евросоюз, который якобы является дружественным к Украине, но больше заинтересован в сохранении экономических связей с Россией, чем в защите украинских интересов.
Единственной страной, которой выгодно сохранение нынешнего состояния являются США. Для них Украина – это таран против России, носитель нестабильности на юге России, и востоке Европы. Посему Америка заинтересована в сохранении и продолжении конфликта на востоке Украины.
Американцы очень умело столкнули Украину и Россию в военном конфликте: после переворота 2014 года в Украине Россия вынуждена была как-то отвечать на американскую экспансию, и защищать свои национальные интересы в ближнем зарубежье. На первом этапе это удалось – Крым был захвачен без потерь, угроза вступления Украины в НАТО и ЕС снята. Но на Донбассе Россия увязла и столкнулась с серьезными людскими и финансовыми потерями.
Украина находится в ещё худшем положении – ей в любом случае надо как-то возвращать потерянную территорию, и пока что никаких путей, кроме силового, не видно. А военные расходы и потеря российского рынка привели к обвалу экономики и неспособности обслуживать свои долги.
Надо отдать должное мастерству американских аналитиков и стратегов: они создали ситуацию, когда обе страны – и РФ, и Украина, вынуждены воевать друг с другом, и конца этому противостоянию не видно. Очевидно, что продолжение конфликта не отвечает ни интересам Украины, ни РФ, ни ЕС.
Возникает естественный вопрос: Как завершить войну?
Прежде всего, необходимо четко определить ПРИЧИНУ войны, отделив её от ПОВОДА для войны. Настоящей причиной войны на Донбассе является общее ухудшение политических отношений между Украиной и РФ, как следствие бездумной внешней политики Украины, ориентированной на вступление в ЕС и НАТО. Такая политика Украины создала прямые угрозы национальной безопасности России. Причем США, ЕС и Украина рассчитывали на бездействие руководства России, на отсутствие обратной агрессивной реакции с её стороны. Эти расчеты не оправдались. На недружественную внешнюю политику Украины РФ ответила агрессивно: захватом Крыма, созданием и поддержкой сепаратистских республик ДНР и ЛНР. Таким образом, война на Донбассе является лишь поводом и практической реализацией взаимной враждебной внешней политики Украины и России. Причинно-следственная связь такова: наши отношения ухудшились не потому, что мы воюем на Донбассе, а – мы потому воюем на Донбассе, что у нас плохие отношения между странами. Война на Донбассе – это следствие резкого ухудшения отношений между странами.
Потому-то, для прекращения войны надо не рисовать дорожные карты вывода войск, а думать, прежде всего, о налаживании отношений между Украиной и Россией. Будут хорошие отношения – война прекратится.
Что же мешает? – Прежде всего, аннексия Россией Крыма (ведь Донбасс Россия считает территорией Украины и не оспаривает его принадлежность Украине). А с другой стороны – враждебная прозападная политика Украины, состоящая в желании страны войти в агрессивный блок НАТО и в ЕС.
Мы наладим отношения, если уберем эти два краеугольных камня войны.
Для этого необходимо:
России – компенсировать территориальные потери Украине;
Украине – отказаться от политики похода на Запад и создания угроз безопасности России.
Решение этих задач состоит из комплекса мероприятий:
1. Возместить территориальные потери Украине возможно за счет Молдовы. Территория аннексированного Россией Крыма – 27 тыс. кв. км. Территория Молдовы – 29 тыс. кв. км. В Молдове есть российский оплот в виде Приднестровской Молдавской Республики, где сейчас находятся российские войска, и которая когда-то была частью Украинской ССР. Россия может с минимальными потерями захватить всю Молдову, используя территорию ПМР в качестве плацдарма для вторжения.
2. После оккупации Молдовы, двум странам необходимо подписать соглашение о границах, согласно которому страны признают: Крым – территорией России, а Молдову – территорией Украины. Так был бы решен вопрос возмещения Украине территориальных потерь.
3. Украине необходимо закрепить в Конституции свой внешнеполитический статус в качестве нейтрального государства, и тем самым, четко задекларировать равноудаленность как от России, так и от Запада, и учет их интересов.
4. Решение территориальной проблемы открыло бы возможности для возобновления экономического сотрудничества между странами, в частности: для РФ отпала бы необходимость строить мосты в Керченском проливе – гораздо проще было бы совместно построить скоростные дороги Белгород (Воронеж) – Симферополь и Ростов-на-Дону – Симферополь . Это полностью сняло бы проблему транспортной оторванности Крыма от России.
5. С восстановлением добрососедства отпала бы необходимость в существовании сепаратистских государств ДНР и ЛНР и на всей территории Донбасса была бы восстановлена власть Киева. Всем служащим этих государств должна быть объявлена амнистия (наиболее одиозные из них уехали бы в Россию). В условиях сотрудничества с Россией восстановление Донбасса не занял бы много времени.
6. Возобновление экономических связей способствовало бы выходу обеих стран из кризисного состояния и переходу к устойчивому развитию на условиях добрососедства.
Конечно же, реализация этого плана мероприятий потребовала бы большой решительности – как со стороны руководства РФ, так и со стороны руководства Украины. Но является ли продолжение противостояния (в том числе и на Донбассе) лучшей альтернативой? – Нет! Дальнейшее затягивание конфликта приведет лишь к деградации обеих стран, к большой радости США и других наших "партнёров".
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