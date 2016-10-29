Новая атака на Алеппо / A new attack on Aleppo ПоделитьсяHTML-кодЭл. почта
опубликовано Марат Мусин в Сб, 29/10/2016 - 11:38
Аудио&Видео: тема:
Аудио&Видео: тема:
28 октября над Алеппо нависли свинцовые тучи. С 6 утра начался многочасовой массированный артиллерийский обстрел. Мины и газовые баллоны непрерывно падали в глубину жилых кварталов. Улицы мгновенно опустели. Боевики целенаправленно пытались вызвать панику среди мирного населения.
Моросящий дождь резко снизил видимость. Боевики ждали этого момента. Около 9 часов утра поступила информация о прорыве боевиков на юго-западном фронте. Мы выехали на передовую для освещения обстановки.
:: Марат Мусин ::
Автор (или псевдоним)
Марат Мусин
О себе
Стратегии, аналитика, экспертиза