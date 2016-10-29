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Главная Новая атака на Алеппо / A new attack on Aleppo ПоделитьсяHTML-кодЭл. почта опубликовано Марат Мусин в Сб, 29/10/2016 - 11:38

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28 октября над Алеппо нависли свинцовые тучи. С 6 утра начался многочасовой массированный артиллерийский обстрел. Мины и газовые баллоны непрерывно падали в глубину жилых кварталов. Улицы мгновенно опустели. Боевики целенаправленно пытались вызвать панику среди мирного населения.

Моросящий дождь резко снизил видимость. Боевики ждали этого момента. Около 9 часов утра поступила информация о прорыве боевиков на юго-западном фронте. Мы выехали на передовую для освещения обстановки. :: Марат Мусин :: Автор (или псевдоним)

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