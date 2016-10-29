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Борьба с терроризмом и права человека

опубликовано Артем Смолов в Сб, 29/10/2016 - 12:25 Статья: тема тэги гео
солдат в Ираке
Россию не избрали в Совет ООН по правам человека. Голосование, состоявшееся в пятницу, показало, что кандидатуру РФ поддержали 112 государств – членов ООН. Таким образом, восточную Европу в 2017- 2019 годы в этой структуре будут представлять Хорватия (114 голосов) и Венгрия (144 голоса). Накануне голосования более 80 различных правозащитных и гуманитарных организаций потребовали не допустить избрание России в Совет по правам человека. Основание – «действия России в Сирии».

Таким образом, пропаганда и политическое влияние США сделали свое дело. Россия, которая борется с терроризмом на территории Сирии в интересах общей стабильности на основании просьбы законного правительства Сирии, оказалась не достойна представлять Восточную Европу в универсальной международной организации. Текущее голосование показало степень политическую зависимости мировых государственных образований от мнений Вашингтона и наиболее приближенных к нему стран. Многим просто все равно, что там происходит в Сирии, главное, чтобы самих не трогали.

Международные организации с правами человека, конечно, помогут. Примерно так, как на Украине, в Ливии, Ираке и Югославии. Или в Афганистане. Коалиционные силы во имя прав человека и демократии могут продолжать наносить авиационные удары по городу Мосул в Ираке. Все ли действительно в порядке у тех, кто думает, что Россия уничтожая террористов, нарушает права человека?

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