В Киеве массовые прорывы теплосетей: коммунальщики не успевают на вызовы

На Украине — настоящий бум прорывов теплосетей. Только в столице майдана с начала отопительного сезона зафиксировали аж 900 аварий. В ЖЭКах признаются: вовремя приезжают далеко не на все вызовы, ведь с такой нагрузкой бригад просто не хватает.

Киевлянка Вероника Иващенко рассказывает о последствиях потопа, который произошел в их доме — разбухшая мебель, поврежден навесной потолок и испорчена подсветка в ванной комнате. Все потому, что у соседей этажом выше прорвало батарею, когда их не было дома. Женщина говорит: более двух с половиной часа пыталась вызвать аварийную службу.

«Сказали подождать полтора-два часа, за это время я пыталась хоть как-то справиться с ситуацией самостоятельно, опять позвонила и далее тот же ответ — «Ждите полтора-два часа», — возмущается Вероника.

И, согласно нормативам, даже при большом коллапсе на дорогах, аварийка должна прибыть максимум через час после вызова. Однако на практике все совсем иначе.

«Аварийка должна приехать в течение часа. Но это зависит от нагрузки. Именно сейчас возможны случаи сбоев, так как поступает очень много звонков. На сегодня нагрузка, я бы сказал, больше, чем средняя», — отмечает заместитель председателя Киевгорадминистрации Петр Пантелеев.

При этом на всю столицу работает всего десять аварийных бригад, то есть по одной бригаде на каждый район Киева. А пока люди у прорвавшихся труб в своих квартирах ждут аварийные службы, масштабы бедствия только увеличиваются. В частности киевлянка Виктория Остапец рассказывает, что из-за отсутствия коммунальщиков два часа ее квартиру просто заливало кипятком.

«За это время вода дошла до пола, затопило розетки и выключатели. Электричество пришлось отключить на несколько дней», — вспоминает Виктория.

Два года женщина требовала компенсации от коммунальщиков, а впоследствии вообще оказалось, что ЖЭК ликвидировали в рамках соответствующей реформы.

«Нам сказали сначала восстановить последствия за свой счет, а потом уже эту сумму нам засчитают в коммунальные платежи», — рассказывает Виктория.

Эксперты же уверены: у украинцев есть шансы выиграть судебные дела против коммунальных служб, но это будет нелегко.

«По ГПК Украины, каждая сторона должна обосновать те обстоятельства, на которые она ссылается. Поэтому, чтобы получить какое-то возмещение, людям нужно доказать надлежащими доказательствами факт несвоевременного прибытия аварийки», — объясняет юрист Александр Дядюк.

Поэтому в первую очередь следует зарегистрировать заявку, запомнить ее номер и писать многочисленные жалобы на коммунальную службу.

«Пишете заявление, к вам приходят составлять акт обследования, измеряют, какая площадь была залита и какой характер убытков — например, это обои иностранные или отечественные», — отмечает директор Института города Александр Сергиенко.

Но нужно помнить: эта услуга платная. В среднем за нее придется выложить 250 гривен. Но именно с таким документом в пострадавших значительно увеличиваются шансы выиграть суд.