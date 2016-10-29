Реализация старого плана

Турецкое руководство, нормализовав отношения с Россией и добившись существенных экономических преференций (снятие санкций, возвращение российского туристического потока, возобновление газового проекта "Турецкий поток"), приступило к реализации своего старого плана оккупации части Сирии. Операция "Щит Евфрата" была начата в конце августа 2016 года. Поскольку боевики ИГИЛ (организация запрещена в России) и раньше поддерживались турецкой стороной по линии военной разведки, никаких особых сложностей в продвижении турецкой армии не возникло. Некоторые боевики просто сбрили бороды и вступили в "Свободную сирийскую армию", которая продвигается от турецкой границы на юг вглубь Сирии, чтобы освободить эту страну от "режима Асада".

Недавно президент Эрдоган заявил, что Турция решительно настроена "освободить" (то есть оккупировать) город Мюнбич, находящийся под контролем курдских формирований. Кроме того, турецкая армия будет активно действовать в Ираке, расширяя и здесь зону своего территориального контроля. Локальной целью операции в Сирии назван город Эль-Баб, после чего турки намерены потеснить курдов, отобрав у них Мюнбич. Реджеп Эрдоган предлагает курдским повстанцам оставить этот населенный пункт "по-хорошему", в противном случае вступит в дело турецкая авиация.

Что касается ситуации в Алеппо, то Эрдоган недавно вспоминал о своих переговорах с Владимиром Путиным и дал понять, что "город принадлежит его жителям". Обратим внимание, что Реджеп Эрдоган, не слишком любит выполнять свои обещания, если это выгодно. В настоящее время появилась информация о "крупномасштабном наступлении" боевиков ССА в направлении Алеппо. То есть, слова президента Турции следовало бы расценивать в очередной раз как "политическое прикрытие".

Судя по тому, что в Турции появились сомнения относительно того, насколько адекватно наказаны люди, подозреваемые в причастности к недавней попытке военного мятежа (июль 2016 года), президент Турции заявил, что не следует забывать о том, в ходе противозаконных действий были жертвы лояльных турецких граждан. Он считает, что те кому сейчас жалко путчистов тоже относятся к предателям.

Между тем, недавно между президентом Турции и Бараком Обамой состоялась примерно 1,5 часовая телефонная беседа. Обсуждалась тема Сирии и Ирака. Турецкие СМИ сообщают о консолидации усилий двух президентов. Одна из тем переговоров, вероятно, была связана с противодействием "курдскому террору". Президент США якобы дал высокую оценку действиям Турции в северной Сирии. Это также может означать, что администрация США дала "зеленый свет" на наступление протуреких сил в направлении Алеппо. Эти действия без стеснения турецкой стороной называются "очисткой от террористов". Кроме того, американская администрация выражает заинтересованность в дальнейшей активизации турецкой армии в Ираке.

В целом можно констатировать, что подавив вооруженный мятеж и нормализовав отношения с Россией, турецкое руководство усилило свое политическое влияние. Основные усилия Турции направлены сейчас на подавление курдов и продвижения своих "карманных повстанцев" вглубь сирийской территории. Чем больше будет такой территории под их контролем, тем скорее на ней может появиться марионеточное "сирийское правительство", которое на западе тут же признают. Как только это правительство будет признано, оно развернет наступление дальше, в то время как Турция, США и другие союзники по НАТО начнут очередную истерику по поводу необходимости введения "бесполетной зоны" по "гуманитарным соображениям".

Однако, Эрдоган нужен американской администрации лишь на этапе борьбы с Башаром Асадом. Затем, в рамках не прекращающегося ближневосточного "вестерна", его с большой вероятностью политически спишут. Падение Эрдогана было бы интересно (заинтересованным лицам) с точки зрения увеличения масштабов хаотизации этого региона. Американская администрация в привычном стиле разыгрывает "политическое домино", где наступающие последствия цепляют новую причину.