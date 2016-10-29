Фронт обстрелов расширился. ЛНР в огне

Вечером 28 октября и ночью на 29-е украинские каратели на территории Луганской Народной Республики дважды подвергли массированным обстрелам поселок Калиново и город Первомайск.

Первый обстрел начался в 20 часов и завершился только после 23 часов 28 октября. Во второй раз Первомайск и Калиново попали под огонь в час ночи, затихать стрельба стала только к 3 часам утра 29 октября. Огонь украинские вояки вели из минометов, станковых гранатометов, по городу Первомайск еще и из орудий 122-миллиметрового калибра.

Заметно расширился фронт обстрелов. Если до последнего времени ВСУ обстреливали Калиново и Первомайск в основном со своих позиций у города Попасная и села Новозвановка, то 28 и 29 октября, кроме стрельбы от этих населенных пунктов, огонь одновременно велся с позиций, расположенных у сел Троицкое, Александровское и Екатериновка.

В Первомайске тяжелые снаряды разрывались вблизи Механического завода и рядом с шахтерскими поселками в западной части города.

В разведке Народной милиции ЛНР расширение фронта обстрелов территории республики со стороны украинских военных связывают с тем, что в город Попасная, ставший центром крупного сосредоточения группировки ВСУ на луганском фронте, на протяжении всего октября прибывали новые подразделения украинской армии с артиллерийским и минометным вооружением. Теперь они применяются при обстрелах.

Доставка новых партий оружия, боеприпасов и боевой техники фиксируется и в других пунктах размещения украинской армии на фронте ЛНР.