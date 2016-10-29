Стреляли по Трудовским, «достали» и Александровку

Вечером 28 октября, сразу после 21 часа украинские военные открыли огонь по поселку Трудовские Петровского района Донецка. Стреляли из минометов калибра 82 и 120 миллиметров.

А уже к 22 часам мины стали «доставать» и село Александровку Марьинского района ДНР.

— Слышим, сначала у нас в посадке разрывы пошли, один за другим, — рассказал житель Александровки, ветеран еще прошлой войны и труда. — Потом стало ближе греметь. А дальше уже, слышим, где-то совеем рядом, то 82-миллиметрвый «приземлится», то 120-милиметровый грохнет. И так продолжалось до 1 часа ночи.

Утром смотрим — опять осколки у кого заборы посекли, у других — крыши побиты.

Больше всего повреждений на улице Челюскинцев. Там мина даже один дом задела. Обвалился кусок крыши часть стены.

Днем пока тихо. Ждем, что будет вечером. Наверное, что-то похожее.