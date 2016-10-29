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Главная Молния! Алеппо. Атака смертников на район Захра опубликовано Марат Мусин в Сб, 29/10/2016 - 14:19

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29 октября около 12.15 в район Захра по предварительной информации атаковало три смертника. Первый взрыв был ужасающей мощности, во всем Алеппо дрожали стены. По нашим данным, ни один из них не достиг позиций сирийской арабской армии. Идет обстрел района Салахэддин. Сообщается о пятнадцати погибших мирных жителях. :: Марат Мусин :: Автор (или псевдоним)

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