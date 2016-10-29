Переселенцы с Донбасса на Украине находятся на грани выживания

В пятницу, 28 октября, в Луцке организовали круглый стол на тему «Работа государственных органов с внутренне перемещенными лицами — опыт Луцка и Харькова». Участники мероприятия обсуждали, как решить основные проблемы вынужденных переселенцев.

На обсуждение пригласили регионального координатора «Центра занятости свободных людей» из Харькова Анну Лебедеву. Она поделилась опытом о том, как у них решают проблемы переселенцев.

Также на встречу пришли вынуждены переселенцы, которые сейчас живут в Луцке, работники департамента социальной политики и Луцкого городского центра занятости.

Вынужденные переселенцы рассказали о проблемах, с которыми они чаще всего сталкиваются каждый день. Среди них — отсутствие собственного жилья, бюрократия и слишком высокие цены на аренду жилых помещений.

«В течение двух с половиной лет, пока идет война, наши проблемы не изменились. Жилья своего мы как не имели, так и не имеем. У нас есть арендованное жилье. Однако есть другая проблема — чем за него платить? Как оплачивать высокую коммунальную плату? Нет проблемы найти работу, ведь переселенцы очень мотивированы. Трудно найти работу, которая будет оплачиваться так, чтобы можно было выживать», — отметила заместитель председателя ОО «Переселенцы Донбасса» Аза Голощапова.

Переселенцы жаловались на то, что инспекторы социальных служб требуют у них данные об оплате арендованного жилья и наличие субсидий. Заместитель директора департамента социальной политики Наталья Корецкая рассказала, что их департамент оказывает помощь, что касается социальной защиты. О требовании относительно жилья и субсидий ей неизвестно.

«На каком основании инспекторы департамента социальной политики при осуществлении проверки жилья внутренне перемещенных лиц, спрашивают о том, сколько мы платим? Платим мы неофициально, ведь договора с собственником жилья не подписываем. Также нас спрашивали, есть ли субсидия у владельца квартиры, которую мы арендуем», — возмущается переселенка Анна Красюк.

В свою очередь Анна Лебедева отметила, что многим удобно, чтобы переселенцы сами решали свои проблемы. «В чем я вижу проблему? В том, что есть переселенцы, которые имеют проблемы. Но многие хотят, чтобы они решали сами свои проблемы. Инспекторы боятся своего руководства. Поэтому возникает столько лишних требований», — пояснила она.