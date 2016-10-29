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Главный тернопольский военком не нашел два миллиона гривен

опубликовано vinodelov в Сб, 29/10/2016 - 15:01 Новость: тема тэги гео
Взятка

Тернопольский областной военный комиссар Владимир Катынский, которого недавно задержали на получении взятки, останется под стражей на два месяца, ведь правом на внесение залога он не воспользовался.

Информацию об этом подтверждают в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины.

Напомним, 20 октября Шевченковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство военной прокуратуры Западного региона Украины и избрал военному комиссару Тернопольского областного военного комиссариата, полковнику Катынскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с определением залога в размере 2 миллионов гривен.

Как сообщалось, 18 октября 2016 следственный отдел военной прокуратуры Западного региона Украины, военная прокуратура Тернопольского гарнизона по материалам и совместно с отделом борьбы с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Тернопольской области задокументировали факт получения взятки комиссаром. Неправомерную выгоду в размере 260 тыс. грн. предназначалась за содействие в назначении военного комиссара Борщевского РВК Тернопольщины подполковника В. на должность. Коррупционера задержали в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения части неправомерной выгоды в размере 66 тыс. грн.

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