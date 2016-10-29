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Статуэтка Гитлера, орел со свастикой, немецкие открытки, марки, марихуана — прошлой ночью Черновицкие таможенники и СБУ-шники задержали уникальную контрабанду

опубликовано vinodelov в Сб, 29/10/2016 - 15:52 Новость: тема тэги гео
Статуетка гитлера третий рейх

В пятницу, 28 октября, в пункте пропуска «Порубное-Сирет» сотрудники Черновицкой таможни ДФС совместно с работниками Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области во время углубленного осмотра транспортного средства «Mercedes» под управлением 53-летнего водителя одной из фирм Турции были обнаружены запрещенные к перемещению через таможенную границу Украины предметы. Следует отдельно отметить, что выявление состоялось также благодаря применению служебной собаки «Мухтар».

Как сообщили в пресс-службе Черновицкой таможни ДФС, так, в грузовом помещении транспортного средства на поверхности груза «ткань в рулонах» находилось около 23 граммов вещества растительного происхождения (по предварительной оценке марихуаны), из которых 3 грамма было завернуто в бумажную салфетку и 20 грамм в полиэтиленовый пакет.

А уже через полчаса сотрудничество таможенников и сотрудников СБУ дала очередной результат.

В микроавтобусе марки «Renault» 26-летнего гражданина Украины, который вместе с гражданином Эстонии направлялся в Эстонию по личным делам, обнаружены скрытые от таможенного контроля предметы, которые согласно заключения эксперта-искусствоведа подпадают под действие Закона Украины «О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей» и могут быть вывезены за пределы таможенной территории Украины на основании разрешительных документов.

В картонных коробках, заклеенных клейкой лентой, перевозились книга «Культурно-бытовые очерки по мировой истории» 1918 г., Три экземпляра журнала «Сигнал» 1943 г., Два ножа и кинжал, статуэтка Гитлера в военной форме на подставке 1937 г., барельеф в виде орла со свастикой в ​​когтях. Также изъято коллекцию марок в количестве 898 единиц.

Окончательное решение о принадлежности предметов к культурным ценностям и их дальнейшей судьбе будет принято после проведения дополнительных исследований.

Указанные действия гражданина имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ст.472 и ч.1 ст.483 ТКУ (нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах упрощенного таможенного контроля и действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля). По данным фактам в СВ УСБУ Украины в Черновицкой области направлено сообщение о противоправных деяниях, содержащих признаки преступлений, предусмотренных соответственно статьями 305 и 201 Уголовного кодекса Украины.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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