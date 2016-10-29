Жителям оккупированной ВСУ Авдеевки не нравится гимн Украины, они по-прежнему любят русские народные песни

Об этом идет речь в сюжете украинского телеканала 1+1. Журналисты телеканала были шокированы тем, что двумя отдельными мирами кажутся передовые позиции украинских войск под Авдеевкой и жизнь в самом городке, который находится всего в десятке километров от Донецка. Шок от того, что бойцы ВСУ здесь умирают за режим президента страны Порошенко и государство, существование которого не признают местные жители.

В Авдеевку из Германии приехала с концертом скрипачка Марина. Она верит, что музыка — одно из лучших лекарств от войны и сыграла украинский гимн для местных школьников, но те, оказывается, не знают слов гимна страны майдана. «Такая музыка нам не нравится. Нам хочется слушать русские народные, наши песни», — говорят местные жители. Не рады оказались такому концерту и постояльцы дома престарелых. Один из стариков откровенно сказал, что не считает Украину самостоятельным государством.

Недалеко от Авдеевки продолжаются бои у захваченного украинскими оккупантами вентиляционного ствола шахты Бутовка. Туда зашли подразделения 72-й бригады Вооруженных сил Украины. Недавно прибывшие вояки ещё обустраиваются на разгромленных позициях и живут почти как бомжи. Под звуки взрывов снарядов бойцы оккупационных войск греют питьевую воду в ящиках из-под патронов и топят печи дровами. Конструкции шахты почти все разрушены, но командование ВСУ по-прежнему заставляет военных удерживать эти позиции.