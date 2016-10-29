Украинские «патриоты» все чаще призывают к террору и убийствам

Известный провокатор — экс-лидер УНА-УНСО Дмитрий Корчинский, в соцсети вощмущается тем, что в эфире принадлежащего олигарху Виктору Пинчуку музыкального телеканала М1 по-прежнему звучат русские песни. В своем посте Корчинский фактически предлагает взорвать Виктора Пинчука (к слову, зятя экс-президента Украины Кучмы, представителя Украины на минских переговорах) в лифте, как легендарного командира армии ДНР Моторолу.

Вот что пишет бесноватый пан Корчинский: «Они активно защищают наш рынок попсы от проникновения украинских исполнителей. Их задача состоит в том, чтобы украинцы слушали и смотрели только московское, или промосковское, следовательно, и думали только о московском. Гибридная война начинается с московской песенки про любофь, которую всеми средствами телевидения заталкивают тебе в подсознание, и только потом прилетает московский „град“. Пинчук — фактический подельник „Моторолы“ и тоже пользуется лифтом, но почему-то не так. Не справедливо»…

Напомним: Дмитрия Корчинского в числе других украинских националистов считают организатором поджога телеканала «Интер». Его «побратимы», кроме того, участвовали в разгроме киевского офиса газеты «Вести». Эту газету майданщики тоже обвиняют в «пророссийскости». Недавно на скандальном украинском патриотическом» сайте «Миротворец» в завуалированной форме предлагалось убить английского журналиста Грэма Филипса, рассказывающего и показывающего, как украинская армия уничтожает Донбасс.