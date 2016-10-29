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Полторак наказал более 20 командиров за некачественное питание в воинских частях

опубликовано vinodelov в Сб, 29/10/2016 - 17:51 Новость: тема тэги гео
Степан Полторак питание

За некачественную организацию питания в ряде воинских частей к дисциплинарной ответственности привлечено 23 человека. Об этом заявил глава Минобороны Степан Полторак по результатам проверки военных частей, сообщает пресс-служба МОУ.

По словам Полторака, после проведения проверок в определенном количестве военных частей выявлен ряд нарушений, касающихся учета личного состава, качества продуктов питания и качества самой услуги по питанию.

«Я не вижу карьерного роста для командира, безразлично относится к своим подчиненным. За организацию питания персональную ответственность должен нести командир», — заявил Полторак и отметил, что среди тех, кого привлекли к ответственности — 2 руководителя освобождены от должности, 5 предупреждены о полном служебном несоответствии, 2 понижены в должности, 3 получили строгий выговор, 8 человек получили выговор.

Как сообщил на своей странице в Facebook советник президента Украины Юрий Бирюков, решением министра обороны были наказаны несколько десятков человек.

Также Бирюков добавил, что в 2016 году зафиксировано лишь 9 актов от командиров воинских частей с замечаниями по качеству питания личного состава.

«Все остальные акты подписаны без замечаний. Порядка в воинских частях не будет, пока командиры „на местах“ будут спокойно подписывать все акты», — отметил он.

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