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Украинские горняки гибнут в шахтах вдвое чаще, чем год назад

опубликовано vinodelov в Сб, 29/10/2016 - 17:55 Новость: тема тэги гео

Об этом в ходе круглого стола, посвященного безопасности труда на угольных шахтах Украины заявил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. Он отметил, что добыча угля на Украине все время падает, а травматизм горняков при этом существенно растет.

По словам профсоюзного деятеля, за 9 месяцев 2016 года на угольных предприятиях страны майдана погибли 11 человек, тогда как за такой же период прошлого года смертельных случаев было 6. Государство уделяет все меньше внимания обеспечению не то что здоровых, но просто нормальных условий труда горняков. Добытчики угля не обеспечены даже простыми противопылевыми респираторами, не говоря о многом другом…

«Смертельный травматизм вырос практически вдвое. Шахтеры не обеспечены самыми необходимыми и незаменимыми средствами индивидуальной защиты, например самоспасателями. Последние месяцы фактически они не закупались. Горняк за полгода может получить запыление легких и стать инвалидом. Он может заболеть антракозом, силикозом и другими заболеваниями», — констатирует Михаил Волынец.

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