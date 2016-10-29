Иностранные экономические советники не доверяют решениям украинского правительства

Сопредседатель Стратегической группы советников Украины Лешек Бальцерович, недоволен тем, что руководство страны не проинформировало международные организации о намерении продлить земельный мораторий и повысить уровень минимальной зарплаты для населения до 3200 гривен.

«Неприятный сюрприз был вчера. Я хочу сказать, что ни я, и никто из международных организаций не знали о том, что будет увеличение на 100% минимальной зарплаты. Что еще важно, мы не имели возможности ознакомиться с калькуляцией, на которую опирается это решение», — заявил Бальцерович.

«Кажется, что это соревнование в популизме внутри самого правительства», — добавил Бальцерович.

Однако, оправдываясь, министр финансов Украины Александр Данилюк заверяет, что повышение минимальной зарплаты не приведет к сокращению других расходных статей государственного бюджета, потому что увеличение дохода населения произойдет за счет вывода капитала из «тени».

«Более 2,5 млн человек в частном секторе получат увеличенную зарплату в 3200 гривен, и это приведет к тому, что будут уплачиваться дополнительные налоги в бюджет, в Пенсионный фонд и местные бюджеты. Эти фонды будут использованы, чтобы поднять зарплаты для учителей и врачей», — сказал глава ведомства.

А президент организации «Публичный аудит» Максим Гольдарб обратил внимание на тотальный дефицит денежной массы на Украине. По его словам, в такой ситуации властям придется включать печатный станок, но для этого необходимы гарантии. Однако кредиторы не выделяют займы Киеву, а необеспеченные ростом ВВП деньги будут выброшены в оборот и обесценятся.