Украина копирует «третий рейх»: «Deutschland Uber Alles» на плакате и сова вместо сокола в эмблеме

Президент Украины Петр Порошенко представил нового начальника Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбу на фоне новой эмблемы военной разведки с совой, которая пронзает мечом территорию России. Фоном служат цвета украинского флага Украины и надпись «Украина выше всего». Напомним, что выражение «Германия превыше всего» (нем.: «Deutschland Uber Alles») стало символом нацистской Германии.

Эта эмблема вызвала неприятие как у многих политиков, так и у геральдистов. Так, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин выступил с резкой критикой новой эмблемы Главного управления разведки Министерства обороны Украины. «Обращаю внимание на дебильную символику украинских силовиков», — написал Рогозин в своем микроблоге Twitter.

«Обращаю внимание на дебильную символику украинских силовиков. «А вот эта надпись сверху — прямой перевод с немецкого. Ничего и никого не напоминает?» , — добавил Рогозин.

А геральдист Владислав Коваль сказал, что это изображение представляет собой плакат, а не эмблему. По словам специалиста, в эмблеме главное лаконизм, минимум цвета, максимум выразительности, в противном случае это уже «каша».

«Почему-то сову они взяли, хотя у Украины символ — сокол, стремящийся вниз, к добыче. Они уже предали тем, что свой символ поменяли на сову. Бог бы с ним, это библиотечный символ. Но очень хорошая цитата Александра Невского: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Я бы боялся бравировать этой эмблемой, потому что все, кто поднимают меч на Россию… Я им не завидую», — заявил художник.