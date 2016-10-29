Новая сцена торжественно открыта в Донецкой муздраме

В пятницу, 28 октября, Донецкий музыкально-драматический театр презентовал зрителям четвертую по счету сценическую площадку. Называется она — Новая сцена. Такое название было выбрано из 96, предложенных зрителями на специальном конкурсе.

Победитель конкурса - аспирантка математического факультета ДонНУ Мария Мелина получила в подарок от театра абонемент на все спектакли Новой сцены в нынешнем сезоне.

Подарков, поздравлений и пожеланий в этот вечер было много. Сообщество любителей театра презентовало Книгу зрителя весом в 10 килограмм и в одну тысячу, пока еще чистых листов, - будущим зрителям будет что туда написать.

Руководитель Министерства культуры ДНР вручил благодарности сотрудникам театра, создававшим новое сценическое помещение из бывшего декорационного цеха. Работа за несколько месяцев действительно была проведена колоссальная, причем всеми, начиная от уборщиц и заканчивая руководством Донецкой муздрамы во главе с генеральным директором Натальей Волковой. В результате театр получил сценическую площадку с динамично изменяемым пространством. Здесь может варьироваться и количество зрительских мест, и местоположение самой сцены. Все будет зависеть от режиссерского замысла.

Как и положено на счастливом новоселье, первым на Новую сцену запустили кота, причем с героическим древнегреческим именем Гектор, что, кстати, означает - «вседержатель, хранитель». Первым спектаклем, показанным зрителям, стала русская классика — пьеса Александра Островского «Не все коту масленица», понятное дело, не про котов, а про людей, их достоинства и пороки, про вечный выбор между деньгами и чувствами...

Премьера на Новой сцене прошла блестяще: яркая, сочная, задорная. Но при этом лирическая и музыкальная, благодаря хореографическим номерам, которые сопровождали бытописание старинной купеческой жизни. А еще - капустник по духу: камерный, уютный, почти домашний... Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. К тому же «увидеть» в Донецкой муздраме можно много чего интересного, причем на четырех сценических площадках.

Напомним: отныне здесь действуют Большая (Основная) сцена, Малая сцена, Театральная гостиная и Новая сцена. Каждая сценическая площадка имеет свою специфику и позволяет наиболее полно решать разнообразные режиссерские задачи и воплощать самые смелые и оригинальные идеи.