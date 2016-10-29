Небоевые потери ВСУ по-прежнему растут

При минировании так называемой «серой зоны» на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, еще трое получили ранения.Об этом в субботу, 29 октября, на брифинге в Луганске сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко.

Дословно: «Отмечается увеличение количества небоевых потерь в подразделениях ВСУ, выполняющих задачи в зоне проведения так называемой «АТО». Имеются случаи гибели военнослужащих в результате подрыва на минах. Так, стало известно, что на прошедшей неделе в районе населенного пункта Желобок на собственной мине подорвались бойцы 93-й бригады ВСУ, в результате чего двое военнослужащих погибли, трое были ранены. Инцидент произошел на территории, контролируемой ВСУ, вблизи линии соприкосновения, куда украинские солдаты были отправлены для минирования территории «серой зоны».

Он рассказал, что постоянный рост случаев гибели и травматизма военнослужащих ВСУ определяется рядом причин. «Это связано, прежде всего, с тем, что командиры подразделений ВСУ при проведении ротации не передают друг другу карты минных полей. Зачастую эти карты у командиров просто отсутствуют, так как минирование участков местности вблизи линии боевого соприкосновения проводилось в сжатые сроки и хаотично, при этом не учитывалась угроза возможной гибели военнослужащих и местного населения, проживающего в близлежащих населенных пунктах», - подчеркнул полковник Анащенко.