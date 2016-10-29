Главная

Инцидент, произошедший 17 октября в небе Сирии исчерпан

опубликовано alex1943 в Сб, 29/10/2016 - 19:57 Новость: тема тэги гео
avia v siriji
Ранее во многих СМИ сообщалось, что экипаж американского самолета AWACS в нарушение правил опасно приблизился на расстояние менее 500 метров к российскому Су-35 недалеко от сирийского города Дэйр-эз-Зор. "После сближения E-3 AWACS с российским истребителем командование ВКС России на авиабазе Хмеймим оперативно связалось с американскими коллегами и потребовало разъяснений по данному инциденту", — сказал Конашенков.

Он отметил, что представители командования ВВС США "принесли извинения за инцидент и пообещали провести соответствующую работу с летчиками для недопущения подобных ситуаций в дальнейшем".

"Данный факт доказал, что между российскими и американскими летчиками в Сирии налажено достаточно эффективное взаимодействие, позволяющее избегать подобных инцидентов в будущем", — сказал Конашенков. Вместе с тем он отметил, что в Минобороны удивлены попытками американского военного командования переложить ответственность за этот инцидент на ВКС России.

Официальный представитель ведомства подчеркнул, что российская сторона заранее уведомила американцев о предстоящем полете Су-35 и сообщила данные о занимаемой высоте полета.

"Впечатлительность до состояния ступора американских летчиков от вида находящихся поблизости российских истребителей в принципе нам понятна. Однако рекомендовали бы им в дальнейшем не пытаться по привычке валить все на Россию, а держать себя в руках. Да и штурвалы своих самолетов тоже", — сказал генерал.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет