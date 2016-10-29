Инцидент, произошедший 17 октября в небе Сирии исчерпан

Ранее во многих СМИ сообщалось, что экипаж американского самолета AWACS в нарушение правил опасно приблизился на расстояние менее 500 метров к российскому Су-35 недалеко от сирийского города Дэйр-эз-Зор. "После сближения E-3 AWACS с российским истребителем командование ВКС России на авиабазе Хмеймим оперативно связалось с американскими коллегами и потребовало разъяснений по данному инциденту", — сказал Конашенков.

Он отметил, что представители командования ВВС США "принесли извинения за инцидент и пообещали провести соответствующую работу с летчиками для недопущения подобных ситуаций в дальнейшем".

"Данный факт доказал, что между российскими и американскими летчиками в Сирии налажено достаточно эффективное взаимодействие, позволяющее избегать подобных инцидентов в будущем", — сказал Конашенков. Вместе с тем он отметил, что в Минобороны удивлены попытками американского военного командования переложить ответственность за этот инцидент на ВКС России.

Официальный представитель ведомства подчеркнул, что российская сторона заранее уведомила американцев о предстоящем полете Су-35 и сообщила данные о занимаемой высоте полета.

"Впечатлительность до состояния ступора американских летчиков от вида находящихся поблизости российских истребителей в принципе нам понятна. Однако рекомендовали бы им в дальнейшем не пытаться по привычке валить все на Россию, а держать себя в руках. Да и штурвалы своих самолетов тоже", — сказал генерал.