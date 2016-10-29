Очередная провокация украинских спецслужб - задержана женщина с ребенком

Украинскими спецслужбами задержана женщина с ребенком из ЛНР на пункте пропуска "Меловое", заявил министр госбезопасности Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. "Украинские спецслужбы продолжают проводить политику безосновательных задержаний граждан, проживающих на территории ЛНР, не гнушаясь при этом фальсификацией доказательств, с целью склонения данных лиц к сотрудничеству", — заявил Пасечник.

Он пояснил, что 28 октября в 23:38 Марина Водолазская, следовавшая с 8-летним сыном в ЛНР через украинский пункт пропуска "Меловое" и территорию РФ, позвонила мужу, являющемуся гражданским лицом и работающим автослесарем в Луганске.

По данным министерства госбезопасности, звонившая сообщила, что ее задержали, и передала трубку сотруднику украинской спецслужбы, который, угрожая уголовным преследованием Водолазской за якобы контрабанду наркотиков и передачей ребенка в детский дом, настаивал на том, чтобы ее муж Александр приехал за семьей на пункт пропуска Меловое.

"В настоящее время, без составления каких либо процессуальных документов, подтверждающих якобы совершенное преступление, задержанные находятся на пункте пропуска "Меловое", — заявил Пасечник. При этом он предупредил граждан ЛНР, совершающих поездки на территорию Украины, "о возможных провокациях со стороны украинских спецслужб".

Он подчеркнул, что о данном инциденте будут проинформированы международные правозащитные организации, а также ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста.