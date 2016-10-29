Главная

Конопляный марш в Киеве: «Украина. Реформа. Конопля» против ВО «Свобода» с дубинками

опубликовано alex1943 в Сб, 29/10/2016 - 20:19 Новость: тема тэги гео
akzija
В субботу, 29 октября, украинские радикалы сорвали акцию по легализации легких наркотиков, которую «марихуанщики» намеревались провести в центре Киева. Предполагалось, что в 11 утра организаторы шествия соберутся на Михайловской площади и маршем пройдут по Контрактовой площади столицы Украины.

Однако радикалы партии Всеукраинского Объединения «Свобода» сорвали эти планы, назначив в противовес свою акцию под девизом: «За здоровый образ жизни». К моменту появления жалкого десятка смелых «марихуанщиков», их оппонентов из «Свободы» собралось больше сотни, причем в масках и с дубинками.

В тот момент, когда защитники легализации марихуаны подняли вверх плакаты с лозунгами «Украина. Реформа. Конопля», «свободовцы» ринулись в атаку. Разнимали дерущихся полицейские и нацгвардейцы, нещадно молотя вокруг себя резиновыми дубинками. В результате силовики победили и, окружив участников акции за легализацию марихуаны, оттеснили их от националистов.

После этого запланированный марш «марихуанщики» отменили, но митинг на Михайловской площади все-таки провели. Они требовали внести изменения в действующее украинское законодательство и разрешить употребление марихуаны в медицинских целях, а также свободное хранение ее весом до 30 граммов.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет