Конопляный марш в Киеве: «Украина. Реформа. Конопля» против ВО «Свобода» с дубинками

В субботу, 29 октября, украинские радикалы сорвали акцию по легализации легких наркотиков, которую «марихуанщики» намеревались провести в центре Киева. Предполагалось, что в 11 утра организаторы шествия соберутся на Михайловской площади и маршем пройдут по Контрактовой площади столицы Украины.

Однако радикалы партии Всеукраинского Объединения «Свобода» сорвали эти планы, назначив в противовес свою акцию под девизом: «За здоровый образ жизни». К моменту появления жалкого десятка смелых «марихуанщиков», их оппонентов из «Свободы» собралось больше сотни, причем в масках и с дубинками.

В тот момент, когда защитники легализации марихуаны подняли вверх плакаты с лозунгами «Украина. Реформа. Конопля», «свободовцы» ринулись в атаку. Разнимали дерущихся полицейские и нацгвардейцы, нещадно молотя вокруг себя резиновыми дубинками. В результате силовики победили и, окружив участников акции за легализацию марихуаны, оттеснили их от националистов.

После этого запланированный марш «марихуанщики» отменили, но митинг на Михайловской площади все-таки провели. Они требовали внести изменения в действующее украинское законодательство и разрешить употребление марихуаны в медицинских целях, а также свободное хранение ее весом до 30 граммов.