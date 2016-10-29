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Украинский спецназ КОРД прибыл в зону «АТО»

опубликовано alex1943 в Сб, 29/10/2016 - 22:13 Новость: тема тэги гео
KORD
В субботу, 29 октября на оккупированную ВСУ часть Донбасса прибыла группа украинского спецназа КОРД. Накануне, 28 октября, 35 полицейских получили сертификаты бойцов КОРД категории «А». Об этом на своей странице в соцсети сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Полицейские, по его словам, проходили подготовку в течение 8 недель и обучались по программе, разработанной по методикам подготовки спецназа Администрации США по борьбе с наркотиками, спецназа пограничного патруля США, группы спецназначения дивизиона «Техасские рейнджеры» и Службы Маршалов США. В финал отбора вышло 42 бойцов, однако только 35 из них смогли пройти последний «жесточайший» тренинг и сдать итоговый экзамен.

Вот как хвастливо пишет о будущих «героях АТО» министр Аваков: «35 специальных агентов отлично подготовлены для борьбы с бандитскими формированиями, задержания вооруженных и особо опасных преступников, обеспечения огневой поддержки полицейских операций, освобождения заложников и специальных силовых акций».

Впрочем, еще свеж в памяти позор КОРДовцев при августовском «штурме» обычного турникета в здании Государственной пограничной службы Украины. Сначала спецназовцы пытались протиснуться между крутящейся частью конструкции, а потом неуклюже стали перелезать через нее. Когда первые спецназовцы все-таки попали внутрь здания, они так же неуклюже пытались повалить охранника, который даже не сопротивлялся. Видео об этом позоре КОРДа облетело весь интернет.

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