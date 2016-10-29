Очередные «мирные» сутки в ДНР: обстрелы по всей линии фронта

За прошедшие сутки украинские террористы 459 раз обстреляли прифронтовые территории ДНР, выпустив 137 артиллерийских снарядов (из них 73 калибром 152-мм), 246 мин (из них 25 калибром 120-мм), 24 танковых снаряда, применялись также гранатометы и стрелковое оружие.

Об этом сообщил на брифинге в Донецке спикер минобороны Республики Эдуард Басурин. По его словам, огонь по мирным городам и селам открывали военные преступники Панченко, Брусов, Шаптала, Мацейко, Николюк, Соколов и Делятицкий.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Нижнеторецкое, Зайцево, Глубокая, Михайловка, Ясиноватая, Спартак, Еленовка, Александровка, Старомихайловка, Саханка, Безымянное, Коминтерново, Ленинское, Заиченко и поселок Трудовские на окраине Петровского района Донецка, где еще три жилых дома в результате обстрелов получили повреждения.

В южных селах ДНР - Коминтерново, Саханке, Ленинском и близлежащих населенных пунктах украинскими обстрелами нарушена система энергоснабжения. Все данные о нарушении Минских договоренностей переданы представителям СЦКК и миссии ОБСЕ.