О том стоит ли жалеть Европу

СМИ недавно тиражировали информацию о том, что Испания отказалась дозаправлять группу российских кораблей, следующих бороться против терроризма в Сирии. После чего свой голос подала другая политическая марионетка США и Великобритании - Мальта. Министр иностранных дел этой страны публично заявил (как будто его кто-то спрашивал), что на Мальте "не будет дозаправлен ни один российский корабль". Это заявление ничем другим нельзя объяснить, кроме как страхом перед своими "политическими хозяевами".

Это означает также и то, что ни Мальта, ни Испания, ни Германия, ни Великобритания, ни многие прочие европейские страны не рассматривают Россию в качестве страны - союзницы. Даже в вопросах борьбы с международным терроризмом. Да, они не прочь использовать российские возможности, но не более. Некоторые европейские страны, как мы видим, обеспечивают вместе с США стратегический проект создания "Анти-России" на территории современной Украины. Русским, неоднократно получая подобные сигналы, логично вести себя соответственно. То есть, в своей внешней политике нельзя быть европейцем, более самих европейцев.

Согласимся, что тем, кто вешает на улице бывшего блокадного города памятный знак во славу маршала Маннергейма, сделать это довольно трудно. Точнее, почти невозможно. Между тем, следует оценивать европейские страны для России именно как различных соседей, но не как союзников. Это наглядно и доходчиво подтвердили события в Сирии и на Украине. Когда российская авиация бомбит боевиков в Алеппо, европейские СМИ тиражирует измышления о том, что ВКС РФ только тем и занимаются, что уничтожают мирных жителей. Однако, когда украинская армия загоняет в подвалы жителей Донецка, нанося удары по жилому сектору, в Европе предпочитают не замечать этого "обычного явления". И никакого "благородного визга". Почему? Да потому что в подвалах Донецка сидят те, кого считают в Европе русскими.

То, что подавляющее большинство европейских стран политически зависимо от связки США - Великобритания и впало в некую прогрессирующую форму "политического маразма", это, конечно, прискорбно, но никакого сочувствия вызывать не может. Несамостоятельность Европы не российская проблема. То, что Европа сейчас страдает от наплыва мигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки, это не следствие гуманитарной катастрофы в данных регионах, а следствие безволия и "политического маразма", поразившего Европу. Казалось бы, Россия, ликвидируя терроризм в Сирии, защищает общую европейскую цивилизацию. Однако, судя по политической реакции руководства европейских стран, защита цивилизации уже не входит в их компетенцию.

Это обычные высокопоставленные обыватели, которые уже не в состоянии распознать что (для них) хорошо, а что порочно. Чем-то это напоминает закат Римской империи. В то время как варвары на границах уже вырезали деградирующие легионы, римские граждане все еще нежились в термах и собирались на привычные массовые зрелища. До того, что происходило вне этого, им не было никакого дела. Вполне закономерно, что через некоторое непродолжительное время такого "всемирного государства" не стало.

Европа – чистая территория прагматиков, только такой язык ей понятен. С европейцами дела следует вести исключительно по-европейски. Кое-что начинает меняться в обычных российских подходах. Роскосмос прекратил поставки ракет "Союз" французской компании Arianespacе до тех пор, пока не получит 300 млн. евро, которые были заблокированы по "делу ЮКОС". Россия перешла на принцип "нет денег - нет товара". Деньги, которые Arianespacе был должен Роскосмосу, в 2014 году на основании решения суда в Гааге, были "заморожены". Вопрос, на что надеялись, чего два года ждали? В современной европейской политике нет ни совести, ни воли.

Когда проект использования российских ракет французами только начинался, уже было понятно, что французская сторона постарается использовать советские технологии, выжав из этого максимум, в том числе, и для собственного научного продвижения. В 2014 году (получив нужный результат) в Европе, по-видимому, решили, что проект защиты интересов акционеров ЮКОС более масштабный. Российский поставщик оказался в ситуации, при которой он должен работать "за спасибо" ради сохранения "хороших отношений". Нужны ли России такие "хорошие отношения" стало очевидно лишь спустя 2 года.