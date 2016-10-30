Грани стратегии

Яков Кедми, недавно посетивший Россию, не нуждается в особых представлениях. Пользователям интернет он знаком своими военно-политическими комментариями на актуальные темы. Знакомы с ним телезрители и радиослушатели. Уроженец Москвы, он репатриировался в Израиль еще в советское время, отслужил военную службу, закончил один из наиболее престижных местных ВУЗов и сделал карьеру по линии специальных служб. Некоторое время руководил службой "Натив", организацией, которая координирует взаимодействие и репатриацию евреев СНГ и стран Восточной Европы.

Считается человеком, который может оказывать непрямое влияние на позицию российской еврейской диаспоры, по крайней мере, он дает понять, как некоторые в Израиле смотрят на те, или иные внешнеполитические вопросы. Имеет личные контакты с высокопоставленными израильскими политиками. Пользуется влиянием и авторитетом в среде израильтян, выходцев из бывшего Советского Союза. Источники в СМИ оценивают Кедми как человека, который внес существенный вклад в развитие отношений между Израилем и Россией.

Судя по выступлению в российских СМИ, визит Кедми был посвящен существенному осложнению отношений между США и Россией. Вероятно, не все здесь понимают, почему это происходит. Главный момент состоит в том, что американская администрация перестала соблюдать даже видимость правил. Высказанная позиция информированного израильского специалиста, которого российская публика принимала вполне доброжелательно, состоит (грубо) в следующем.

Соединенные Штаты Америки расценивают дальнейшее усиление Китая как глобальную угрозу своим интересам. Ожидается, что при существующей динамике к 2030 году ситуация для американцев серьезно осложнится. Фактор российского противодействия США объективно играет в китайскую пользу. Россия выбрана в качестве первой цели для атаки, поскольку она оценена американцами как более слабое звено в возможном тандеме Китая и Российской Федерации. Как следствие, стоит задача всеми путями ослаблять Россию.

Точно также, на Ближнем Востоке, американцы действуют против Ирана, поскольку тот является для КНР поставщиком энергоресурсов. Сирия оценивается как единственный реальный иранский союзник в регионе Ближнего Востока. Американская администрация, по словам Якова Кедми, ведет политику "сдерживания" различных стран не потому, что они угрожают безопасности США, а в связи с тем, что эти государства теоретически могут это сделать. Генеральная американская идеология - "США как исключительное государство".

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, не ожидал, что обострение с США зайдет так далеко, иначе бы он не стал ликвидировать военные базы на Кубе и во Вьетнаме. Российская база в Тартусе создается исключительно как оборонительная мера в смысле противодействия устремлениям США и НАТО. Израиль имеет свои традиционные интересы в регионе и его "не напрягает", по словам Якова Кедми, военное сотрудничество России с Ираном и Сирией, если оно не создает Израилю стратегические угрозы безопасности. Далеко не все в Израиле разделяют американские внешнеполитические подходы, особенно в плане продолжающихся военно-политических процессов на Ближнем Востоке. Наибольшее недовольство вызвано тем, что США самоустранились от борьбы с "Аль-Каидой".

Странам, которые намерены проводить самостоятельную политику Кедми рекомендует разделять дипломатические и недипломатические методы. Дипломаты должны делать свою работу, однако это вовсе не означает, что другие при этом должны свою работу останавливать. Оценку деятельности США в Ближневосточном конфликте следовало бы проводить не по тому, что они декларируют, а по тому, что они реально делают.

В словах Якова Кедми присутствует логика, однако кое в каких деталях можно и поспорить. Англо-саксонская стратегия (исторически) состоит в ослаблении «самого опасного». Это касалось когда-то Испанской колониальной империи, Франции Наполеона или Германии в XX веке. Впрочем, и Российской империи и Советского Союза тоже. Как только то или иное государство имело хорошие перспективы своего усиления, оно попадало в прицел «англо-саксонской геополитики». Затем собиралась коалиция, и эта коалиция наваливалась на выбранную цель. Это означает, что именно Россия (хоть она это и не сознает в полной мере), имеет наибольший потенциал своего усиления и соответственно наибольшую потенциальную опасность. Именно поэтому, американская администрация делает то, что делает.

Отсюда следует простой вывод, если российское руководство намерено и дальше стучаться в закрытую «западную дверь», оно просто напрасно (и теперь уже опасно) тратит время. Государство необходимо форсировано усиливать по всем направлениям. Делать ровно то, что уже когда-то делалось, накануне агрессии нацистской Германии. Это не игра на бильярде, бить будут больно. Или после переворота на Украине и дальнейших обстрелов жилых массивов Донецка в это еще кто-то не верит? Россия реально стоит на пороге военной ситуации. Каждая российская слабость работает на ее усугубление.