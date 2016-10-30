Корреспонденты ANNA-News сообщают из Алеппо
Как сообщает Марат Мусин из Алеппо, съемочная группа корреспондентов ANNA-News остается в городе. На фоне гремящей интенсивной артиллеристской канонады в городе сохраняется спокойная обстановка.
По сообщениям представителей сирийской армии, в течение дня 5 групп туркоманов вели атаки в районе квартала рядом с городским арбузным рыком. На текущий момент основные бои идут вокруг академии аль Асад.
Боевики, штурмующие юго-западный фронт Алеппо подготовили много шихадмобилей. По всей видимости, они попытаться провести атаку с выходом на дорогу кастело.
В течение дня сирийская армия вела атаки в районе аль Баба. На окраинах города очень тяжелые бои, боевикам приходит подкрепление, подтягивают резервы. По поступающим радиоперехватам со стороны боевиков слышна русская, кавказская, саудовская и турецкая речь. По неподтвержденной информации в планах боевиков атака на гостиницу рядом с академией аль Асада.
С началом светового дня корреспонденты ANNA-News продолжат работу на передовой в Алеппо.
Редакция
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Автор (или псевдоним)
Владимир Орлов
О себе
Межрегиональная общественная организация содействия сохранению отечественных традиций и культурного наследия "ВЕЧЕ" (МОО «ВЕЧЕ»), учреждена 26 апреля 2009 года, с целью разработки и реализации концепции развития Российской Федерации как сильного, независимого и справедливого государства, способного обеспечить свободу, достойную жизнь и равные права для каждого гражданина России, а так же восстановление России как культурной, цивилизационной и геополитической объединяющий силы на пространстве бывших республик СССР. Кроме того, организация ставит своей целью формирование и поддержание положительного и объективного образа России в глазах, как граждан России, так и граждан иностранных государств, а так же распространение достоверной и объективной информации о России и о событиях, происходящих в Мире через средства массовой информации и Интернет.
Партнерами организации являются: газета "RED МЕДВЕДЪ!", новостные информационные порталы «ИНОФОРУМ» и «ПЕРЕВОДИКА», а так же Абхазское сетевое новостное агентство «ANNA». Организация осуществляет сотрудничество по различным общественно значимым вопросам и политическим вопросам с академией «Тринитаризма», императорским православным палестинским обществом, межрегиональным общественным движением «Народный Собор», партией «Родина: здравый смысл», Комитетом солидарности с народами Ливии и Сирии. Организация также имеет зарегистрированные Федеральной регистрационной службой свои символы: флаг и эмблему. В октябре 2009 года организация была официально зарегистрирована при Минюсте России и получила статус межрегиональной общественной организации.
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