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Как сообщает Марат Мусин из Алеппо, съемочная группа корреспондентов ANNA-News остается в городе. На фоне гремящей интенсивной артиллеристской канонады в городе сохраняется спокойная обстановка.

По сообщениям представителей сирийской армии, в течение дня 5 групп туркоманов вели атаки в районе квартала рядом с городским арбузным рыком. На текущий момент основные бои идут вокруг академии аль Асад.

Боевики, штурмующие юго-западный фронт Алеппо подготовили много шихадмобилей. По всей видимости, они попытаться провести атаку с выходом на дорогу кастело.

В течение дня сирийская армия вела атаки в районе аль Баба. На окраинах города очень тяжелые бои, боевикам приходит подкрепление, подтягивают резервы. По поступающим радиоперехватам со стороны боевиков слышна русская, кавказская, саудовская и турецкая речь. По неподтвержденной информации в планах боевиков атака на гостиницу рядом с академией аль Асада.

С началом светового дня корреспонденты ANNA-News продолжат работу на передовой в Алеппо.

Редакция