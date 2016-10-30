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Если победит Додон

опубликовано alex1943 в Вс, 30/10/2016 - 11:00 Новость: тема тэги гео
Dodon
Сегодня, 30 октября, происходят выборы президента Республики Молдова. Впервые за последние шестнадцать лет в этой стране своего главу избирает народ. До этого президент избирался парламентом.

За полтора с лишним десятилетия прозападные силы много сделали для того, чтобы втянуть Молдову в евросоюзовские структуры. Это привело к разорению тысяч фермеров и общему падению жизненного уровня молдаван. Поэтому выросла популярность социалистов, выступающих за независимую от Запада политику и сближение с Россией. Их кандидат в президенты - Игорь Додон по предварительным опросам набирает не менее 35 процентов голосов. Его ближайший соперник – не более 15.

В одном из интервью, данных им в ходе предвыборной кампании на вопрос о Крыме, Додон решительно ответил, что признаёт его принадлежность Российской Федерации. Это немедленно вызвало резкую реакцию Украины в лице её посла в Кишинёве Ивана Гнатишина.

Думается, в случае победы на выборах это не помешает Игорю Додону проводить курс, дружественный Российской Федерации. Ведь в этом заинтересованы миллионы его соотечественников – от фермеров до гастарбайтеров.


Василий Семёнов

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