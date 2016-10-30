Даже СБУ признало сотрудничество с террористами

Террористы из организации Хизб ут-Тахрир активно набирают на Украине наёмников для ИГИЛ и других группировок,- рассказал на своей пресс-конференции председатель Экспертного совета европейского центра толерантности Валерий Энгель. К тому же вербовка проходит абсолютно легально. Уже до двухсот выходцев с Украины воюют в Сирии в рядах джихадистов.

При этом даже СБУ признало свою страну перевалочной базой для лечения раненых боевиков и приобретения здесь поддельных документов для дальнейшего следования на Ближний Восток. Террористы полюбили Украину по двум причинам: во-первых, и они, и Украина курируются одним центром – Вашингтоном. А это облегчает задачу. Во-вторых, Киев из-за безумной ненависти к России готов «дружить» против неё с кем угодно, хоть с чёртом, не то что с игиловцами.