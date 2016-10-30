Организаторы всех голодоморов

Кто придумал слово «голодомор» доподлинно неизвестно. Но на Украине при Ющенко оно получило широкую известность благодаря развёрнутой пропаганде, обвиняющей Россию в организации голода на Украине. Эта ложь уже неоднократно опровергалась. Тем более что именно Запад побуждал советские власти расплачиваться за станки и другое оборудование именно зерном, а не золотом. Такие вот тогда были санкции против СССР.

Так уж совпало, что в этом году, можно сказать, исполняются две круглые даты со времени зарубежных голодоморов. Первый из них случился 170 лет назад в Ирландии, которую Англия превратила в свою колонию. Угнетённые ирландцы питались исключительно картошкой, а когда случился её неурожай, начали вымирать от голода. Английские же власти не оказали практической помощи и даже продолжали массово вывозить зерно и мясо из Ирландии. За голодные годы население острова сократилось с 15 до 5 миллионов человек.

Второй голодомор приключился 85 лет назад в разгар великой депрессии в цитадели демократии США. Тогда голодали и умирали миллионы американских фермеров. Миллионные толпы безработных бродили по стране, власти загоняли их в настоящие концлагеря, где за скудную пайку люди строили дороги, которыми сейчас так гордятся Соединённые Штаты.

Вот и судите, кто же организует на самом деле голодомор в мире.

Постскриптум: следует добавить, что по вине английских колонизаторов в течение Х1Х века только в Индии от голода погибло 100 миллионов человек.