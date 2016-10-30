Как дети малые

Российские СМИ со всех сторон осветили обстоятельства, при которых Петр Порошенко представил нового начальника украинской военной разведки. Назначение получил генерал-майор Василий Бурбо. Журналисты обратили внимание на новый символ украинской военной разведки – сову, сжимающую меч, который направлен на серую страну на карте мира. Не сложно догадаться, что этой страной оказалась Россия. Сцену венчала надпись на украинском (пока не немецком) языке «Украина превыше всего».

Российские журналисты и некоторые общественные деятели на все лады потешались над украинским символом разведки. Сова действительно хорошо слышит, но плохо видит днем, причем вблизи предметы сова практически не видит. Кроме того, совы относятся к каннибалам (то есть поедают более мелких сородичей). В соколиной охоте совы используются в качестве приманки.

Глаза сов очень велики, она не может ими двигать как человек, поэтому они остаются неподвижными на протяжении всей жизни. Мир для сов представляется в черно-белом цвете. В Древнем Риме верили, что ведьмы способны с помощью магии превращаться в сов и затем пить у спящих детей кровь. За это несчастных птиц прибивали к дверям жилищ, чтобы отвадить зло от дома. Похожие практики существовали и в Германии. У славян сова считалась хранительницей кладов, знаком вдов, и относилась к демоническими нечистым силам.

Таков символ украинской военной разведки. Однако, российским журналистам и общественным деятелям следовало бы обратить внимание на другое. На территории Украины создано государственное образование, которое можно назвать «Анти-Россия». Это государство политически работает в том же стиле, как когда-то западная часть Украины против остальной Украины. Просто западная часть Украины превращена во всю Украину, однако, назначение прежнее – против российского государства (в любом виде). И произошло это не в 2014 году, как некоторые полагают, а в августе 1991 года.

С распадом Советского Союза Киев изначально был сориентирован на противодействие Москве. Точно такая же роль отводилась в то время и Минску. Однако Белоруссия на некоторое время сумела преодолеть эту тенденцию, благодаря известному тезису о «влиянии личности в истории». Поскольку по сравнению с 1992 годом Российская Федерация усилила свое внешнеполитическое влияние, появилась потребность кардинально усилить противоположный полюс в лице Украины.

Январь – февраль 2014 года был видом военно-политической экспансии запада по отношению к российскому государству. Разумеется, украинцев и дальше будут использовать. Точно также, как колонизируя Америку, одни индейские племена натравливались на другие. И что самое главное, некоторым украинцам такая роль нравится. Вот на что следовало бы обратить внимание. А не на то, что украинская «Анти-Россия» выбрала нелепый символ своей военной разведки. Символ этот конечно весьма показателен. Как в плане интеллекта его создателей, так и в плане дальнейших мероприятий этой структуры.

Украина (как политически зависимая территория) будет использоваться только против России. Других вариантов у «западных партнеров» не предусмотрено. И неспроста при постройке этой «политической крепости» была принесена кровавая «ритуальная жертва».