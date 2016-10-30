Как дети малые
Российские журналисты и некоторые общественные деятели на все лады потешались над украинским символом разведки. Сова действительно хорошо слышит, но плохо видит днем, причем вблизи предметы сова практически не видит. Кроме того, совы относятся к каннибалам (то есть поедают более мелких сородичей). В соколиной охоте совы используются в качестве приманки.
Глаза сов очень велики, она не может ими двигать как человек, поэтому они остаются неподвижными на протяжении всей жизни. Мир для сов представляется в черно-белом цвете. В Древнем Риме верили, что ведьмы способны с помощью магии превращаться в сов и затем пить у спящих детей кровь. За это несчастных птиц прибивали к дверям жилищ, чтобы отвадить зло от дома. Похожие практики существовали и в Германии. У славян сова считалась хранительницей кладов, знаком вдов, и относилась к демоническими нечистым силам.
Таков символ украинской военной разведки. Однако, российским журналистам и общественным деятелям следовало бы обратить внимание на другое. На территории Украины создано государственное образование, которое можно назвать «Анти-Россия». Это государство политически работает в том же стиле, как когда-то западная часть Украины против остальной Украины. Просто западная часть Украины превращена во всю Украину, однако, назначение прежнее – против российского государства (в любом виде). И произошло это не в 2014 году, как некоторые полагают, а в августе 1991 года.
С распадом Советского Союза Киев изначально был сориентирован на противодействие Москве. Точно такая же роль отводилась в то время и Минску. Однако Белоруссия на некоторое время сумела преодолеть эту тенденцию, благодаря известному тезису о «влиянии личности в истории». Поскольку по сравнению с 1992 годом Российская Федерация усилила свое внешнеполитическое влияние, появилась потребность кардинально усилить противоположный полюс в лице Украины.
Январь – февраль 2014 года был видом военно-политической экспансии запада по отношению к российскому государству. Разумеется, украинцев и дальше будут использовать. Точно также, как колонизируя Америку, одни индейские племена натравливались на другие. И что самое главное, некоторым украинцам такая роль нравится. Вот на что следовало бы обратить внимание. А не на то, что украинская «Анти-Россия» выбрала нелепый символ своей военной разведки. Символ этот конечно весьма показателен. Как в плане интеллекта его создателей, так и в плане дальнейших мероприятий этой структуры.
Украина (как политически зависимая территория) будет использоваться только против России. Других вариантов у «западных партнеров» не предусмотрено. И неспроста при постройке этой «политической крепости» была принесена кровавая «ритуальная жертва».
:: Артем Смолов ::
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Артем Смолов
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