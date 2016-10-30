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Под Станицей-Луганской обстрелян блокпост

опубликовано alex1943 в Вс, 30/10/2016 - 14:44 Новость: тема тэги гео
boj
Украинские вояки 29 октября около 15 часов дня открыли огонь из стрелкового оружия по блокпосту Народной милиции ЛНР, расположенного на автомобильной дороге, к югу от районного центра Станица-Луганская.

Пулевое ранение получил один из караульных блокпоста, боец Народной милиции. Обстрел блокпоста украинскими военными продолжался в течение 10 минут.
Раненому бойцу на месте была оказана первая медицинская помощь, после чего он на машине был отправлен в Луганск.

Сейчас раненый защитник ЛНР находится в больнице, его состояние расценивается как удовлетворительное.

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