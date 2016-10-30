В село Теплое прибыло подразделение ВСУ

В село Теплое Станично-Луганского района (оккупированная украинскими войсками часть территории Луганской Народной Республики) 29 октября на грузовых автомобилях «Урал» прибыло подразделение украинских военных, численностью до 120 человек.

Все прибывшие в село украинские военнослужащие вооружены и хорошо экипированы.

Прибывшее подразделение ВСУ размещено на территории бывшего центра детского отдыха, находящегося неподалеку от села, в лесной местности.

По сведениям разведки Народной милиции ЛНР, только за прошедшие четыре недели октября 2016 года украинское военное командование перебросило к луганскому фронту из различных регионов бывшей Украины не менее 3,5 тысяч военнослужащих.

Кроме личного состава ВСУ, в прифронтовую полосу подтянуты своим ходом или привезены по железной дороге до тысячи единиц боевой техники и вооружений. В это число входят минометы, гранатометы, пулеметы, артиллерийские орудия, бронетранспортеры, БМП, армейские грузовики и т.п.

Один из таких железнодорожных составов, доставивших в зону боевых действий военную технику и разные виды оружия, прибыл в Северодонецк 28 октября.