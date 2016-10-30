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В столице майдана исчез танк, который волонтеры готовили для карбата «Азов»

опубликовано vinodelov в Вс, 30/10/2016 - 16:31 Новость: тема тэги гео
танк азовец

На строительство первого украинского танка «Азовец» добровольцы потратили почти полгода. Из старого броненосца, за средства меценатов, инженеры создали тяжелую бронированную машину для боев в городе — на закупку динамической защиты ушло почти 100 тысяч долларов. И на днях, накануне исследовательского переоборудования танка для Минобороны, неизвестные просто вытолкали конструкторов из помещений завода, где те работали над танком, а сама боевая машина вообще исчезла.

Еще зимой 2014 бывшие инструкторы Харьковского бронетанкового завода вместе с волонтерами решили наладить производство необходимого фронта бронетехники. Делали это в одном из цехов заброшенного столичного предприятия «Атек», поскольку волонтеры помогали карательному батальону «Азов», который устроил там тренировочный лагерь.

«Тогда практически каждый день приходил кто-то из участников, все решения создавались и доделывались буквально в цехе», — вспоминает разработчик Сергей Степанов.

Таким образом совместными усилиями удалось создать прототипы первой разведывательной машины на базе танка «Азовец». Третьей разработкой — правда только на бумаге — была модернизация танка Т-64 прозванной «Тирекс». Работу над боевой машиной планировали начать осенью.

«Азовцем» даже заинтересовались в Министерстве обороны. Группа подписала документы о сотрудничестве с ведомством. Однако накануне полевых испытаний разработок все пошло наперекосяк.

«Вдруг мы пришли и не увидели на входе ни одного представителя „Азова“, вместо них стояли неизвестные в спортивных костюмах. На вид они были явно похожи на титушок», — рассказывает волонтер Ирина Войтенко.

Неизвестные заблокировали ограждение завода, внутри остались представители «Атек», каратели «Азова» и команда инженеров.

«В настоящее время станки, которые нам передали, уже грузили на платформы. Их просо хотели вывезти за территорию завода», — отмечает волонтер Ирина Кокора.

За несколько дней конфликт начали расследовать правоохранители, а военная техника с завода просто исчезла. Волонтеры до сих пор не знают, куда делись два образца машин. В свою очередь руководство завода кивает на военных.

«Между нами говоря, батальон „Азов“ хорошо знает, где делся этот танк», — говорит заместитель директора ЧАО «АТЕК» Сергей Подлесный.

Кроме того выясняется: в то время, когда разработчиков бронетехники просто выбросили из цехов, охрана предприятия не трогала боевиков «Азова» и позволяла им проходить на тренировочную базу. Поэтому специалисты отмечают: все подозрительно, что инженерную группу перестали пускать на завод именно тогда, когда они должны были начать опытное переоборудование танка для Минобороны.

«Ожидались танки для переработки под формат „Тирекс“. И эта вся катавасия вокруг завода существенно подрывает время и сроки реализации проектов», — отмечает директор издания Defence Express Сергей Згурец.

И все же удалось отыскать пропавший «Азовец» — фото с ним в сеть интернет выложили сами представители карбата «Азов». Сейчас танк на их базе на оккупированной территории ДНР. Похоже, боевики решили не ждать госиспытаний и отправили машину ближе к передовой, даже не предупредив об этом создателей броненосца.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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