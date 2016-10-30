В столице майдана исчез танк, который волонтеры готовили для карбата «Азов»
На строительство первого украинского танка «Азовец» добровольцы потратили почти полгода. Из старого броненосца, за средства меценатов, инженеры создали тяжелую бронированную машину для боев в городе — на закупку динамической защиты ушло почти 100 тысяч долларов. И на днях, накануне исследовательского переоборудования танка для Минобороны, неизвестные просто вытолкали конструкторов из помещений завода, где те работали над танком, а сама боевая машина вообще исчезла.
Еще зимой 2014 бывшие инструкторы Харьковского бронетанкового завода вместе с волонтерами решили наладить производство необходимого фронта бронетехники. Делали это в одном из цехов заброшенного столичного предприятия «Атек», поскольку волонтеры помогали карательному батальону «Азов», который устроил там тренировочный лагерь.
«Тогда практически каждый день приходил кто-то из участников, все решения создавались и доделывались буквально в цехе», — вспоминает разработчик Сергей Степанов.
Таким образом совместными усилиями удалось создать прототипы первой разведывательной машины на базе танка «Азовец». Третьей разработкой — правда только на бумаге — была модернизация танка Т-64 прозванной «Тирекс». Работу над боевой машиной планировали начать осенью.
«Азовцем» даже заинтересовались в Министерстве обороны. Группа подписала документы о сотрудничестве с ведомством. Однако накануне полевых испытаний разработок все пошло наперекосяк.
«Вдруг мы пришли и не увидели на входе ни одного представителя „Азова“, вместо них стояли неизвестные в спортивных костюмах. На вид они были явно похожи на титушок», — рассказывает волонтер Ирина Войтенко.
Неизвестные заблокировали ограждение завода, внутри остались представители «Атек», каратели «Азова» и команда инженеров.
«В настоящее время станки, которые нам передали, уже грузили на платформы. Их просо хотели вывезти за территорию завода», — отмечает волонтер Ирина Кокора.
За несколько дней конфликт начали расследовать правоохранители, а военная техника с завода просто исчезла. Волонтеры до сих пор не знают, куда делись два образца машин. В свою очередь руководство завода кивает на военных.
«Между нами говоря, батальон „Азов“ хорошо знает, где делся этот танк», — говорит заместитель директора ЧАО «АТЕК» Сергей Подлесный.
Кроме того выясняется: в то время, когда разработчиков бронетехники просто выбросили из цехов, охрана предприятия не трогала боевиков «Азова» и позволяла им проходить на тренировочную базу. Поэтому специалисты отмечают: все подозрительно, что инженерную группу перестали пускать на завод именно тогда, когда они должны были начать опытное переоборудование танка для Минобороны.
«Ожидались танки для переработки под формат „Тирекс“. И эта вся катавасия вокруг завода существенно подрывает время и сроки реализации проектов», — отмечает директор издания Defence Express Сергей Згурец.
И все же удалось отыскать пропавший «Азовец» — фото с ним в сеть интернет выложили сами представители карбата «Азов». Сейчас танк на их базе на оккупированной территории ДНР. Похоже, боевики решили не ждать госиспытаний и отправили машину ближе к передовой, даже не предупредив об этом создателей броненосца.
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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