Зарплата руководителя НБУ выше, чем у премьер-министра и президента Украины

Национальный банк Украины — как государство в государстве со своим бюджетом и миллионными непрофильными активами. На сегодня общее количество территорий НБУ составляет 600 тысяч квадратных метров, на содержание которых ежегодно выделяется 150 мллионов гривен.

На прошлой неделе украинцев просто поразила новость о том, что, согласно результатам тендера, услуги такси для топ-менеджеров НБУ будут стоить 350 гривен за километр. Ведь Национальный банк Украины, казалось, — как государство в государстве. Здесь и собственный бюджет, сверхвысокие зарплаты, охрана, три базы отдыха, два спорткомплекса, спецбольница и целый автопарк. И на уборку своих мраморных кабинетов банкиры этого года потратили 14 миллионов гривен, мол, просто имеют много помещений.

«Я не могу сказать, что мы сегодня нуждаемся. Так исторически сложилось, что в течение двадцати лет национальный банк просто накапливал свои активы, площади и здания. На сегодня общее количество территорий составляет более 600 тысяч квадратных метров», — рассказывает директор департамента обеспечения НБУ Ярослав Ильницкий.

Всего на содержание всего этого добра банк тратит 150 миллионов гривен в год. И это несмотря на то, что сейчас ведомство не покупает и не строит новых квадратных метров.

В частности, в живописном городке Яремче, Ивано-Франковской области, размещена база «Прикарпатье», которая принадлежит Нацбанку. Масштабное строительство туристического комплекса началось, когда главой ведомства был Сергей Арбузов. Застройка стоила Нацбанка 85 миллионов гривен и еще восемь миллионов пришлось отдать за мебель. В комплексе планировалось оборудовать шесть номеров, каждый из которых радовал бы просторной спальней, отдельной кухней или ванной с джакузи. Есть еще бассейн, сауна, бильярд и барбекю. Объект был бы готовым к сдаче, но в начале своей каденции Виктория Гонтарева заявила, что база отдыха пойдет с молотка.

Сегодня там об отдыхе на высшем уровне говорить не приходится. Местные рассказывают: масштабное строительство прекратили в прошлом году — всех выгнали, а на двери повесили замок. Поэтому на роскошных диванах внутри корпусов отдыхает разве что охрана.

И Нацбанк облюбовал не только живописную природу. В спальном районе Киева — на Троещине — местные указывают на застекленное здание, которое резко выделяется на общем фоне. Вспоминают: раньше на доме красовалась вывеска о том, что там функционирует бассейн. Сегодня же ее нет — окна зашторены, а двери закрыты.

И охранники объекта рассказывают, что база работает и, главное: до сих пор принадлежит Нацбанку. То есть, объект не продали в настоящее время, а ведомство до сих пор финансирует содержание этого спорткомплекса, а заодно — и других непрофильных активов. К примеру, согласно государственного плана закупок, услуги той же охраны обходятся НБУ в 51 миллион гривен.

«Избавиться от непрофильного актива довольно трудно. И они используются нами по минимуму — мы их охраняем и немного отапливаем», — уверяет Ярослав Ильницкий и добавляет: сейчас в ведомстве пытаются сократить лишние расходы. Уже удалось избавиться от спецбольницы на территории НБУ на улице Институтской. Сегодня там кабинеты работников. Оптимизации потерпел даже автопарк — из полсотни автомобилей осталась лишь половина — все остальные передали в так называемую «АТО».

«Остались автомобили, предусмотренные для перевозки драгоценностей, денег, монет и других ценностей. Это специальные инкассационные автомобили», — говорит Ярослав Ильницкий.

Между тем советник главы председателя НБУ еще во времена председательства там Виктора Ющенко Виктор Лисицкий говорит: НБУ — прибыльная организация, только в этом году ведомство отдаст в бюджет 38 миллиардов гривен. Зарабатывает банк, например, с печати денег.

«Скажем, напечатать 100-гривневую купюру, которая стоит значительно дешевле, чем сто гривен. Там также есть определенные доходы», — отмечает Виктор Лисицкий.

Именно поэтому банку хватает средств и на содержание зданий, и на хорошие зарплаты. На этой неделе СМИ обнародовали должностной оклад Валерии Гонтаревой — за год сумма выросла в 16 раз. В сентябре она заработала 153 000 гривен, а это значительно больше, чем получают народные депутаты, выше, чем должностной оклад премьер-министра и даже президента. Зарплаты Нацбанка так отличаются от остальных должностных лиц еще с 2000 годов. Мол, чтобы удерживать специалистов на должностях, им нужно было изрядно платить.