Электронные декларации чиновников страны майдана: украинцы возмущаются, воровской мир потирает руки в предвкушении...

На Украине последние дни подачи так называемых Е-деклараций «государственными мужами» страны майдана. То, что уже обнародовано чиновниками, вызвало вал возмущения в социальных сетях: коллекции дорогих часов, драгоценностей, оружия, вин, автомобилей, элитные квартиры, дома и прочие сокровища «пещеры Аладдина», плюс наличность в миллионы долларов, евро, не говоря уже о гривнах в стране, где военным налогом обложены даже нищие пенсии стариков, не может не вызывать гнев.

Вот только некоторые из комментариев: «...простые люди сбрасываются чем могут на армию, в то время, когда чиновники владеют «бюджетами целых областей»... «В стране, где идет война, где все сбрасываются по 5, 10, 20, 100 гривен на нужды армии, чиновники владеют гигантскими суммами налички»... «Премьер Гройсман задекларировал коллекцию из 9 дорогих часов, мог бы продать 8 и отдать деньги на нужды армии»...

Зато воровской мир в восторге, пишут украинские СМИ: Е-декларации дают ответы криминалу на вопросы: что, у кого, сколько? А уж «экспроприировать экспроприаторов» — дело техники. Не исключено, что подобная «экспроприация» начнется в ближайшее время. Тем более, что абсолютное большинство украинских депутатов и государственных чиновников почему-то хранят валютные сбережения (по 100 и более тысяч долларов и евро) не в банках, а в наличности, о чем свидетельствуют их заявления в электронных декларациях.