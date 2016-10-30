“Прошу считать меня нищебродом”, - миллионер из списка Forbes после знакомства с электронными декларациями украинских чиновников

Один из самых богатых украинцев, которого постоянно включают в знаменитый список Forbes - Евгений Черняк — просто шокирован несметными богатствами украинских чиновников, заявленными ими в электронных декларациях за последние дни. Черняк считает, что «лохами» и «нищебродами», наверняка, почувствовали себя все богачи из этого списка.

«После опубликования электронных деклараций украинских чиновников все участники списка Форбс почувствовали себя лохами!» - уверен Черняк. Он предлагает украинским журналистам заняться расследованием, во сколько раз выросло состояние украинских политиков и чиновников за два года после евромайдана. Для этого, говорит миллионер, всего-то и нужно, что сверить декларации двухгодичной давности с сегодняшними и немножко посчитать на калькуляторе. Черняк обещает: украинцев ждут удивительные открытия!

«С этой минуты прошу считать меня нищебродом! У меня нет наличных миллионов, нет вертолётов, нет коллекции часов, и даже, удивитесь, нет личной церкви, внесённой в декларацию одним из депутатов. Тема деклараций закрыта. Осталось уплатить с задекларированного налоги», - подчеркнул один из самых богатых украинцев.

Напомним: Евгений Черняк — украинский бизнесмен, глава наблюдательного совета холдинга Global Spirits (международный алкогольный холдинг), по версии журнала Forbes, в 2015 году , с состоянием $325 млн занимает 16 строчку в рейтинге самых богатых украинцев.