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В Луганской Народной Республике подтвердили выполнение условий минских соглашений по разминированию прифронтовых территорий

опубликовано alex1943 в Вс, 30/10/2016 - 18:03 Новость: тема тэги гео
OBSE
Начальник управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко во время встречи с координатором гуманитарной подгруппы по Донбассу от ОБСЕ Тони Фришем заявил, что Республика гарантирует безопасность на подконтрольном ей участке разведения сил и средств в районе села Золотое.

В то время как украинская сторона намерена повторно проверить безопасность проезда со своей стороны, а именно — отсутствие мин и взрывоопасных предметов, со стороны ЛНР все проверено, и ее представители могут гарантировать полную безопасность, подчеркнул начальник управления НМ республики.

Анащенко подчеркнул, что военнослужащие Народной милиции Республики разминировали весь участок, к которому имели доступ, и наблюдатели миссии ОБСЕ могут беспрепятственно и безопасно по нему передвигаться. «Мы разминировали. Мы не препятствуем в проезде», — сказал он.

Представитель ОБСЕ Фриш поблагодарил представителя оборонного ведомства ЛНР за содействие в работе миссии и выразил надежду, что к следующему его приезду в районе Золотого уже будет открыт пункт пропуска для мирного населения.

Напомним: село Золотое было одним из трех пунктов, где согласно минским договоренностям, еще в начале октября были отведены боевые подразделения и военная техника с обеих сторон на 2 км в глубину территории на участке фронта длиной в те же 2 км. Эту территорию теперь должны патрулировать представители ОБСЕ.

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