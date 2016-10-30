«Кровавый пастор» Турчинов, начавший войну на Донбассе, задекларировал полтора миллиона долларов против 47 тысяч до «АТО»

При этом нынешний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов $758 тысяч хранит в банках и $735 тысяч наличными. Помимо квартир и машин (это мелочи), имеет 27 старинных церковных книг, 12 картин и авторские права на литературные произведения и монографии. В частности, среди церковных книг в собственности Турчинова — старинные Библии, Евангелия, Апостолы и Трефологионы, оценочная стоимость которых и дата приобретения права собственности в декларации не указывается.

Для сравнения: в 2013 году, тогда еще председатель Верховной рады Украины Александр Турчинов, в своей финансовой декларации заявил (помимо раритетов, квартир и машин) доход на общую сумму 1 миллион 224 тысяч 292 гривен (в долларах по нынешнему курсу — чуть больше $47 тысяч). Все эти данные — в открытом доступе, в интернет. Как говорится, почувствуйте разницу: $47 тысяч против $1,5 млн, всего за два с половиной года так называемой «АТО» на Донбассе.

Напомним: именно Александр Турчинов, назначенный Верховной радой и.о. президента Украины (после бегства президента Януковича) 14 апреля 2014 года объявил «антитеррористическую операцию», а фактически войну против жителей Донбасса, которая продолжается до сих пор.

Кроме того, среди произведений, авторское право на которые принадлежит Турчинову находятся художественный фильм и литературное произведение «Иллюзия страха», произведения «Свидетельство», «Тайная вечеря», «Пришествие», и ряд монографий на тему теневой экономики.

Вместе с тем Турчинов отметил в своей декларации о получении зарплаты в сумме 199 999 грн, собственность авто TOYOTA HIGHLANDER 2013 г.в. и общую собственность с супругой — проценты в «Ощадбанке» на сумму 1 453 404 грн.

Более того Турчинов имеет наличными $735 тысяч, 55 тысяч евро и 250 тысяч гривен.

Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов задекларировал в 2013 году доход на общую сумму 1 миллион 224 тысяч 292 гривен.

Об этом говорится в его декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2013 года.

В том числе заработная плата, другие выплаты и вознаграждения, начисленные (выплаченные) декларанту в соответствии с условиями трудового или гражданско-правового договора составили 239 тысяч 213 гривен, дивиденды и проценты — 985 тысяч 79 гривен.

За 2015 год Турчинов получил 199 999 грн зарплаты, 1 453 404 грн процентов от Ощадбанка. Его жена за прошлый год получила 59 994 грн зарплаты.