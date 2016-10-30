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В Киеве подстрелили сотрудника полиции

опубликовано vinodelov в Вс, 30/10/2016 - 18:52 Новость: тема тэги гео
полиция метро киев

На станции метро «Лыбидская» в Киеве примерно в 16:30 мужчина подстрелил полицейского. Об этом сообщает Украинская служба ВВС, корреспондент которой стал свидетелем инцидента. По его словам, правоохранители задержали мужчину и зашли с ним в специальное помещение.

«Впоследствии оттуда раздались звуки борьбы и выстрел. Затем один из полицейских выбежал из помещения и сообщил по телефону, что работник полиции получил огнестрельное ранение. Также он вызвал „скорую“ и подмогу», — сообщает издание.

В Национальной полиции об инциденте пока ничего не сообщается.

Напомним, что 25 сентября в Днепре двое патрульных остановили мужчину за нарушение правил дорожного движения. Злоумышленник начал стрелять в патрульных. В результате полицейский погиб на месте, его напарница была ранена и затем умерла на операционном столе.

В совершении преступления обвиняют Александра Пугачева, бывшего боевика «Торнадо», который находился в розыске за совершение других тяжких преступлений.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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