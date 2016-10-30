Повторение пройденного

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура оказался «потрясен и шокирован» тем, что происходит в западном Алеппо. В этой части сирийского города продолжаются массовые обстрелы со стороны боевиков «оппозиции». Десятки жителей убиты, в том числе дети, сотни человек ранены. Поступают сообщения о применении боевиками снарядов с химической начинкой. Боевики развернули массированное наступление с целью деблокировать свою окруженную группировку.

Причина резкого обострения с многочисленными жертвами среди гражданского населения – политическое давление США и западных стран. Именно представителей этих государств можно причислить к соучастниками продолжающихся военных преступлений. Россия и Сирия прекратили авиаудары по Алеппо по причине оказанного на них политического давления, в том числе по линии ООН. Одновременно с обеспечением наступления боевиков, самолеты западной коалиции наносят авиаудары по иракскому городу Мосулу. Здесь по линии гуманизма тоже все нормально, американские источники тиражируют информацию, что удары наносятся исключительно по военным объектам.

Таким образом, американская администрация обеспечивает два проекта: победу боевиков в Алеппо на фоне освобождения американской коалицией Мосула. Жизни сирийского населения стали у западных «гуманистов» политической картой, в Алеппо ВКС РФ не может причинять вреда местным жителям, а в Мосуле ВВС США очень даже могут. То, что боевики «умеренной оппозиции», оказывается, убивают гражданских, это Стаффана де Мистуру теперь шокирует. Это слабоумие или просто театральная политическая позиция? Разве было не понятно, что отсутствие давления на террористов их активизирует.