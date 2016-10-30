ДНР просит ОБСЕ проверить наличие запрещенного минскими соглашениями оружия в оккупированной украинской армией Авдеевке

Руководство Донецкой Народной Республики обратилась к представителям ОБСЕ с просьбой проверить информацию о присутствии в районе оккупированной ВСУ Авдеевки украинской военной техники, из которой предположительно велся жестокий обстрел города Макеевки в ночь с 27 на 28 октября.

«Мы попросили ОБСЕ оперативно проверить информацию об украинских подразделениях, появившихся в районе Авдеевки после ротации,- сказал глава делегации Республики на переговорах Контактной группы Денис Пушилин. — Они зашли со своей техникой, не оставив ее в местах хранения. По сути, это нарушение договоренностей, достигнутых в Минске по поводу отведения тяжелой техники… Мы ждем эту информацию 9 ноября Именно из этой техники произошел обстрел Макеевки». Напомним: на 9 ноября намечено очередное заседание Контактной группы в Минске.

Напомним также: при ночном обстреле Макеевки 27 октября погибли два мирных жителя, 7 человек ранены, в том числе 6-летняя девочка, разрушения получили 10 жилых домов. Кроме того, один мирный житель погиб в ту ночь при обстреле со стороны ВСУ окраины Петровского района Донецка.