Главная

ДНР просит ОБСЕ проверить наличие запрещенного минскими соглашениями оружия в оккупированной украинской армией Авдеевке

опубликовано vinodelov в Вс, 30/10/2016 - 18:56 Новость: тема тэги гео
Обстрел

Руководство Донецкой Народной Республики обратилась к представителям ОБСЕ с просьбой проверить информацию о присутствии в районе оккупированной ВСУ Авдеевки украинской военной техники, из которой предположительно велся жестокий обстрел города Макеевки в ночь с 27 на 28 октября.

«Мы попросили ОБСЕ оперативно проверить информацию об украинских подразделениях, появившихся в районе Авдеевки после ротации,- сказал глава делегации Республики на переговорах Контактной группы Денис Пушилин. — Они зашли со своей техникой, не оставив ее в местах хранения. По сути, это нарушение договоренностей, достигнутых в Минске по поводу отведения тяжелой техники… Мы ждем эту информацию 9 ноября Именно из этой техники произошел обстрел Макеевки». Напомним: на 9 ноября намечено очередное заседание Контактной группы в Минске.

Напомним также: при ночном обстреле Макеевки 27 октября погибли два мирных жителя, 7 человек ранены, в том числе 6-летняя девочка, разрушения получили 10 жилых домов. Кроме того, один мирный житель погиб в ту ночь при обстреле со стороны ВСУ окраины Петровского района Донецка.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!