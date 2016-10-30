Киев в очередной раз пообещал отвести свои боевые подразделения от Станицы-Луганской

В ходе внеочередной видеоконференции участников Контактной группы по Донбассу, украинская сторона заявила о своем намерении все-таки начать разведение сил у Станицы-Луганской 2 ноября. Об этом сообщил уполномоченный представитель ЛНР на мирных переговорах в Минске Владислав Дейнего.

«Украина заявила о возможной дате начала отведения сил и средств у Станицы Луганской — 2 ноября. Есть надежда, что эти заявления не окажутся голословным, и Украина найдет силы реализовать взятые 21 сентября в Минске обязательства», — сказал Дейнего.

Напомним: Киев пять раз срывал достигнутую на переговорах в Минске договоренность об отводе боевых сил и вооружения от линии соприкосновения у поселка Станица- Луганская. С первой попытки в начале октября удалось развести силы от линии фронта у села Золотое (ЛНР) и с третьего раза — у села Петровское (ДНР). Боевые подразделения обеих сторон отводятся на глубину 2 км и на те же 2 км по длине линии фронта. Оставленную ими территорию должны контролировать представители миссии ОБСЕ.