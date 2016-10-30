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Пересечь линию разграничения на Донбассе станет труднее, украинские КПВВ перешли на зимнее время

опубликовано vinodelov в Вс, 30/10/2016 - 19:59 Новость: тема тэги гео
Украинский блокпост

С 30 октября Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в зоне так называемой «АТО» на военном Донбассе переходят на зимний график работы. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«Пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы контрольных пунктов, с 8:00 до 17:00. Таким образом время работы КПВВ становится меньше», — указано в сообщении.

По информации Госпогранслужбы Украины изменение временного режима в первую очередь связано с политикой безопасности и направлено на обеспечение безопасности жизни мирного населения, которое пересекает линию разграничения, поскольку светлое время суток уменьшается, а в темное время повышаются риски обстрела. Однако известны случаи, когда обстреливали людей на блокпостах, и это были люди, которые не успели засветло пройти украинские КПВВ. К тому же украинские пограничники часто умышленно задерживают очереди, оставляя людей ночевать на блокпостах.

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