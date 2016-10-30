В прифронтовом Донецке открылась выставка «Советский Нюрнберг»

В Военно-историческом музее Великой Отечественной войны в Донецке 30 октября начала свою работу документальная выставка «Советский Нюрнберг». Экспозиция посвящена открытым судебным процессам над нацистскими преступниками, которые проходили в СССР в 1943–1949 годы. Ее открыли Председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин и первый заместитель министра культуры Российской Федерации Владимир Аристархов. Выставка продлится до 26 ноября.

«Такие выставки для нас имеют символическое значение. Здесь показано, что ждет нацистских преступников. А современных нацистов, к сожалению, мы видим и в украинских СМИ, они участвуют в обстрелах Донбасса. Самое важное, что у нас появляется все больше уверенности, что должное возмездие придет. Говорить, что сегодняшняя война уже окончена, еще преждевременно. Но все материалы к будущим судебным заседаниям мы уже собираем. Я очень признателен Министерству культуры Российской Федерации и Министерству культуры Донецкой Народной Республики за организацию такой выставки», — сказал Денис Пушилин.

Первый заместитель министра культуры Российской Федерации Владимир Аристархов заявил следующее: «Основная идея выставки — это посыл, что возмездие за военные преступления неотвратимо! И символично то, что мы находимся в этом Музее Великой Отечественной войны, посвященном памяти павших за освобождение Донецкой земли от фашистов более 70 лет назад. Все это перекликается с событиями последних двух лет. В этом музее находятся рядом герои Великой Отечественной войны и герои войны, которая проходит на наших глазах. Виновники этих войн — одни и те же люди, одной идеологии — идеологии нацизма».

Посетители выставки могут ознакомиться с кинохроникой, фотодокументами, фотографиями зверств фашистов, которые они совершали на оккупированной части Советского Союза. Также здесь можно узнать подробности судебных процессов над нацистскими преступниками. Есть документы и с судебного процесса в городе Сталино (нынешнем Донецке) в конце октября 1947 года, проходившего в здании Театра оперы и балета. Тогда были наказаны 12 военных нацистских преступников, в том числе и генералы Вермахта, виновные в массовом уничтожении жителей Донбасса. Десять из них получили максимальное на то время наказание — 25 лет каторги (на тот период в Советском Союзе смертная казнь была отменена).