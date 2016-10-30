Вооружен и опасен: боец ВСУ дезертировал из своей части с пулеметом и боекомплектом к нему

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР. «В рядах вооруженных сил Украины продолжает снижаться уровень морально-психологического состояния. Подтверждением тому послужил очередной факт дезертирства в рядах подразделений ВСУ. Так, нам стало известно, что командованием 93 отдельной механизированной бригады ВСУ проводится расследование по факту самовольного оставления части рядовым Кулаковым. Данный военнослужащий покинул расположение подразделения, прихватив с собой штатное стрелковое оружие — пулемет РПК-74 и боекомплект к нему. В настоящее время местонахождение военнослужащего не известно», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики также отмечают, что украинская сторона по-прежнему нарушает Минские договоренности по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения (фронта). На украинской стороне продолжают активно вести инженерные работы по оборудованию огневых позиций, капониров для военной техники и блиндажей.